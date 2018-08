«Ni hacen cosas nuevas ni mantienen las que hay», lamentan los empresarios «Si hubieran dedicado las inversiones de estas celebraciones a mejorar lo que hace falta no habría problema», opina Incatur CH. TUYA GIJÓN. Martes, 28 agosto 2018, 01:15

«Cada día con una novedad». Toño Sánchez no puede ocultar el tono de resignación en su discurso. Conocer la nueva propuesta para acabar con el colapso de Covadonga -la carretera circular que propone el arzobispo de Oviedo- no disgusta al presidente de la Asociación de Empresarios de Picos de Europa (Incatur), pero se suma «a todas las que nos llevan contando, sin que ninguna se concrete».

Sánchez recuerda que «cada Día de Asturias nos dicen 'a ver si el año que viene está todo solucionado', y lo que vemos es que cada año no solo no nos solucionan nada, sino que tenemos más problemas».

El presidente de Incatur apunta que «ni hacen cosas nuevas ni mantienen las que hay», por lo que cree que «si hubieran dedicado las inversiones de estas celebraciones a mejorar lo que hace falta, no habría problema». Porque, de nada sirve, considera, llenar de turistas el entorno de Picos de Europa «si no tenemos servicios que darles».

«Son todo ocurrencias»

Lo que observan los empresarios es que «no solo no se invierte, sino que se recortan los presupuestos cada año». Algo que no encaja «con todos estos proyectos que se están sacando de la chistera. No hablo de esta carretera, que no sé por dónde iría, hablo de todos esos proyectos de los que han vuelto a hablar ahora, como el funicular o el tren cremallera. Igual es porque vamos hacia unas elecciones».

Insiste Toño Sánchez en que «no queremos que se pongan como locos a hacer teleféricos, sino que mantengan lo básico, que inviertan en conservar lo que tenemos y en solucionar los problemas que llevamos años padeciendo».