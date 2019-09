José Luis Barettino: «Si no hubiéramos hecho la obra, Asturias la necesitaría ahora» José Luis Barettino a su llegada al Tribunal de Cuentas. / Iñaki Martínez / Newsphotopress El director de El Musel sostiene que el superpuerto «ha beneficiado la economía de España y Europa» RAMÓN MUÑIZ Gijón Jueves, 19 septiembre 2019, 14:51

Si las obras de ampliación de El Musel no se hubieran hecho en su momento «para Gijón y para Asturias habría que hacerla ahora», ha manifestado esta mañana el actual director del puerto, José Luis Barettino. «Para nosotros, con este sufrimiento que llevamos desde hace tiempo de una manera que nos cuesta entender, yo no la habría hecho», reconoció durante su declaración como testigo en el juicio que sigue el Tribunal de Cuentas. En el banquillo se sientan el expresidente de la Autoridad Portuaria, Fernando Menéndez Rexach, y su ex director general, José Luis Díaz Rato, para los que se pide que repongan de su propio patrimonio unos 135 millones.

Barettino participó a petición de Viliulfo Díaz, letrado de Díaz Rato. Entre los argumentos que esgrime el fiscal se cuenta el escaso rendimiento que habría supuesto el superpuerto, algo de lo que discrepó el testigo. «La obra garantiza el futuro portuario muchos años, es un bien que no vamos a heredar ninguno, es del dominio público. Nos ha dotado al sistema portuario con unas condiciones de calado y mulle que benefician mucho a las economías de nuestra región, nuestro país y de Europa». El director de El Musel recordó que la salud financiera de la entidad permitió que «el año pasado hiciéramos una amortización anticipada del crédito del Banco Europeo de Inversiones de 17 millones, por encima de lo previsto».

El jurista dijo haber repasado todo el expediente de la obra y su conclusión, en línea con las defensas, es que «siempre, y la prueba documental es más valiosa de lo que puedo decir aquí, siempre el Reino de España ha defendido ante Europa la legalidad de lo actuado». El antes secretario del consejo de administración de El Musel dijo no recordar un solo voto en contra de ninguno de los pasos dados. La legalidad del proyecto modificado, indicó, «está explicada en los seis, siete u ocho informes de la Abogacía del Estado». En suma, «la administración del Estado tuteló e impulsó que las obras de interés general llegaran a buen fin, y así fue desde el inicio hasta la defensa de lo actuado ante las instancias europeas», según declaró ante la magistrada que lleva el caso, la exministra Mariscal de Gante.