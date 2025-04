«Necesitamos un PSOE fuerte, unido y dejar las tensiones de lado para volver a gobernar»

Álex López Méndez (Mántaras, 1997) es el nuevo secretario general del PSOE de Tapia de Casariego. Así se decidió este domingo en ... el congreso local del partido. Fue una votación reñida que terminó con 14 votos a favor de López y 12 votos a favor de su única contrincante y exalcaldesa de Tapia, Ana Vigón. El tapiego, de 27 años y afiliado al PSOE desde 2018, asegura que lo más importante ahora «es volver a unificar al partido, ya que no está atravesando su mejor momento».

–Lo primero, enhorabuena por el triunfo. ¿Cuál es ahora el siguiente paso?

–Gracias. Estoy muy contento porque fue una votación muy igualada. Pero finalmente se consiguió la victoria. Era necesario renovar toda la ejecutiva municipal porque el PSOE de Tapia no está atravesando su mejor momento y necesitamos volver a unirnos. Diría que el siguiente paso es ese, porque sólo unidos lograremos volver a gobernar en Tapia.

–¿Qué retos tiene por delante?

–Hemos vivido años complicados y de mucha crispación. El mayor reto ahora y lo más inmediato es poder liberarnos de esos problemas y esas tensiones políticas que venimos arrastrando como agrupación. Lo que ve la gente es sólo la punta del iceberg, pero tiene un fondo muy profundo. La idea es que tanto los más veteranos, como los más jóvenes y que llevamos menos tiempo en la agrupación, podamos intercambiar propuestas, remar todos en la misma dirección y sacar al partido adelante, sacarlo de la UVI donde se encuentra. Necesitamos un grupo fuerte, unido y dejar las tensiones de lado.

–¿Qué propuestas pondrá en marcha como líder de la oposición en Tapia?

–Nuestro objetivo es concurrir a las elecciones municipales dentro de dos años y volver a ganarlas. Hemos venido desarrollando proyectos importantes desde la anterior legislatura, como por ejemplo el Plan de Turismo Sostenible, que desde que gobierna el PP no hemos vuelto a saber de él. Parece que este plan está encerrado en un cajón y es una pena porque cuenta con un fondo importante de un millón y medio de euros, de una subvención de los fondos europeos. El objetivo general del Plan es convertir a Tapia en un destino turístico sostenible y competitivo desestacionalizado, fundamentado en la consolidación de una oferta auténtica, de calidad y bien posicionada, alineada con la Estrategia de Turismo Asturias. Incluye actuaciones muy importantes en la playa de Tapia y en el muelle.

–De la actual gestión del alcalde Pedro Fernández, ¿qué cree usted que podría mejorarse?

–Creo que es necesario estar en contacto permanente con los vecinos de Tapia. En la política municipal somos los actores más cercanos a los vecinos. Es necesario estar en la calle, ser cercanos y conocer sus problemas. En otras palabras, creemos que hace falta involucrarse más en los problemas que afectan al municipio.

–¿Cuál es su principal motivación que lo llevó a adentrarse en la política?

–Siempre he sido una persona muy inquieta y me he involucrado en todas las actividades del concejo. Además, Tapia es un municipio con mucho potencial turístico por explotar. Saber gestionar nuestros recursos y escuchar los problemas de la gente e intentar ayudar a resolverlos fue mi motivación.

–Es usted muy joven. ¿Cree que las ideas de los jóvenes pueden refrescar la política actual?

–Por supuesto que sí. Junto con los más veteranos en política podemos retroalimentarnos entre todos y sacar adelante propuestas innovadoras. Al final los jóvenes somos el futuro y debemos trabajar por Asturias.