El alcalde allandés considera «incongruente» incluir bienes en el inventario de Patrimonio «sin recursos para mantenerlos» El Principado inició el expendiente para la inclusión del Chao de Berducedo, en Allande BELÉN G. HIDALGO Martes, 12 marzo 2019, 22:30

El Principado ha iniciado el expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias del campamento romano de El Chao, en Berducedo. Una medida que el alcalde de Allande, José Antonio Mesa, no dudó en calificar de «incongruente» al considerar que «se sigue engrosando la lista de bienes declarados Patrimonio, pero luego no hay recursos para mantenerlos y no tiene mayor repercursión que la inclusión en un registro», criticó, citando como ejemplo la situación del castro de San Chuis.

El campamento militar romano de carácter temporal de El Chao se encuentra en una cumbre allanada y de pendientes suaves al este del pueblo de Berducedo y el estado de conservación del yacimiento es «muy deficiente». Según indicó el Principado, «no ha sido objeto de intervenciones arqueológicas ni se conoce la aparición de material ninguno». No obstante, el regidor allandés, recordó que «tiene su relevancia porque se encontró la arracada aúrea, una de las piezas más significativas de la cultura castreña».