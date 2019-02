Asturias reivindica su frontera con el Valledor Toño Abad localizó uno de los mojones con una 'A' tallada en la cara que mira hacia el concejo asturiano. / FOTOS: B. G. H. «La sierra del Gallardo siempre fue de Allande», dice el vecino Toño Abad, que lamenta que Lugo se beneficie de la madera y el pasto de San Salvador Galicia interpreta un deslinde militar que obvia uno previo que data de 1927 BELÉN G. HIDALGO Lunes, 18 febrero 2019, 01:40

«Se están haciendo con toda la sierra del Gallardo», denuncia el vecino de Fonteta, Toño Abad, mientras recorre sobre el terreno el deslinde que, a su juicio, debería respetarse. Su lucha por este pedazo de terreno, que asegura está usurpando el municipio lucense de Negueira de Muñiz, llegó la semana pasada a la Junta General del Principado de Asturias. «El Ayuntamiento de Allande debe reclamar el deslinde, exigir que se respete y defender lo que es de Allande», reiteró este vecino, que asegura que el alcalde, José Antonio Mesa, es conocedor del problema, pues visitaron juntos la zona. «No me consta que haya reclamado nada al Ayuntamiento de Negueira de Muñiz», afeó Abad. Por su parte, la consejera de Desarrollo Rural explicó en la Junta que «el Pleno del 27 de agosto de 2012 certifica que el Ayuntamiento de Allande no reconoce como propio el monte. Técnicamente, no tendría propietario».

Sin embargo, el Principado licitó en enero de 2018 la retirada de la madera quemada obteniendo el Ayuntamiento allandés 50. 802 euros. «Galicia sacó cinco veces más que Asturias», dijo, lamentando que el mantenimiento del monte y los cortafuegos, así como las pistas y el depósito del agua, sean sufragados por la Administración asturiana.

Así las cosas, las instituciones no logran satisfacer a este vecino de Fonteta, que afirma no entender por qué se permite que se siga usurpando terreno en el monte de San Salvador del Valledor. Estima que la extensión 'ocupada' rondaría las 200 hectáreas. «A Asturias le están dejando las migajas, aunque ella es la que lo administra», lamenta en referencia a la saca de madera quemada tras los incendios de octubre de 2017. «Esos pinos fueron repoblados a finales de los 40 y principos de los 50 por Asturias y nunca habían quemado. Eran buenísimos».

Al aprovechamiento forestal se suma el pasto. Un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato, ha llegado hasta los juzgados por un pastizal que fue adecuado por el Principado en el año 2000 sobre un terreno en el que habían quemado unos pinos en 1998. En 2003, fueron reclamados por Galicia y tras un juicio, dejaron de pertenecer a Allande. Desde entonces, este ganadero paga una renta por este terreno. «Nadie lo defendió», lamentó Abad, temiendo que sigan avanzando hacia Asturias.

Los vecinos de Villalaín, Fonteta, San Salvador del Valledor y Bustarel defienden que el deslinde válido es el rubricado en 1927 por los Ayuntamientos de Allande y Fonsagrada. Sin embargo, en la actualidad, los gallegos están interpretando un deslinde militar posterior, que data de 1940.

Aunque los vecinos dudan de que a principios del siglo pasado hayan llegado a amojonar en base a aquel deslinde, han recopilado documentación que les ha permitido dibujar la frontera. De hecho, lograron localizar varias peñas señalizadas con una 'A' y un dígito, que atribuyen a 'Allande'. Entre los puntos que la documentación fija como límites se encuentra el batán de Boelle, el pico Gallardo, Balía el Palo, Penedos de los Balíos y la Fuente del Xestadél. «La Sierra del Gallardo siempre fue de Allande», concluyó Abad.