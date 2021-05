Dos ganaderos denuncian un ataque del oso a tres yeguas y dos potros en Cangas del Narcea «Se produjo a 300 metros de las casas en Cubo del Puerto, los vemos pasar a diario», aseguran EC ROSANA SUÁREZ Domingo, 16 mayo 2021, 19:39

Dos ganaderos de Cangas del Narcea, José Luis García y David Manunca, han denunciado el ataque del oso a ganado caballar en la zona de Besullo. Tres yeguas, una de ellas embarazada, y dos potros han sido las víctimas de este ataque a dos manadas diferentes que se produjo el viernes. «Estamos cansados, cuando no es el lobo es el oso», lamentan.

Detallan que el ataque se produjo a unos 300 metros de las viviendas de Cubo del Puerto, «vemos pasar osos y sus crías a diario», apuntan estos ganaderos, que sienten impotencia ante lo ocurrido. Aseguran que los ataques se han multiplicado y critican las indemnizaciones que reciben por los daños. «Te pagan poco y mal y si los animales no aparecen, como en este caso, no cobramos nada», detalla Manunca, pues dos de las yeguas muertas no han sido localizadas.

Afirman que los ataques del oso son frecuentes en la zona. «Mata casi todos los potros. Aquí nadie viene a vernos, ni a escuchar la problemática que tenemos. Si fuese un oso el que aparece muerto, si que vendrían», indican.