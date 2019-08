«El Camino Primitivo es el gran futuro que tiene el Occidente» Laureano García. / B. G. H. «Se encuentra un poco abandonado, pero lo más grave es que haya un proyecto aprobado, pero sin ejecutar» Laureano García. Pregonero de la Fiestas del Avellano en Allande BELÉN G. HIDALGO ALLANDE. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:08

Laureano García (Tineo, 1955) continúa recibiendo distinciones. En julio fue ordenado Caballero de la Orden del Camino de Santiago. El Ayuntamiento de Tineo lo nombrará próximamente Hijo Predilecto y en Allande, donde hunde sus raíces y será pregonero de las fiestas del Avellano, además de recibir la Avellana de Oro.

-¿Cómo recibió la noticia? ¿Se esperaba ser el pregonero?

-Me lo comunicó el alcalde, José Antonio Mesa, el día de Santiago, participando en la procesión de La Pereda (Tineo). Me recordó que en 2016 me lo había propuesto y le dije que no, porque tenía que ir a recoger la Medalla de Plata de Asturias. «Te lo ofrezco este año y este no hay medalla» (Se ríe). Me hace ilusión porque me trae muy buenos recuerdos de juventud. Además, parte de mi familia viene de Allande. Mi bisabuelo por parte de padre era de Figueras. Además, coincide que el abuelo de mi mujer era de Berducedo, un punto estratégico en el Camino. Creo que mi vida estaba dirigida a él desde siempre. Si me lo quitan, me quitan media vida.

-Son varios los concejos de esta comarca que atraviesa el Camino. ¿Cómo se encuentra?

-Un poquitín abandonado. Tiene algunas deficiencias en la conservación del trazado. Hay un tramo en Las Regueras, antes de llegar a Grado y otro, ya famoso en Tineo, en el Pedregal. También hay otro complicado entre Porciles y Lavadoira. Pero es más cabreante que la Consejería de Cultura y la dirección general de Patrimonio tenga un proyecto hecho y un presupuesto de 66.000 euros aprobado desde 2017 para arreglar el Camino de Santiago entre La Peña (Salas) y Porciles (Tineo) y no sean capaces de ejecutarlo por cuestiones burocráticas. A quienes recibimos las quejas del peregrino nos molesta muchísimo.

-Comentó que Allande debería ser «ejemplo» para otros Ayuntamientos. ¿Por qué?

-Un Ayuntamiento tan pequeño como el allandés se va a gastar este año más de 130.000 euros en reparar el albergue de Berducedo. Eso es interés por el Camino. También está realizando un proyecto para un albergue nuevo en Pola.

-¿Y el resto de las administraciones?

-Se puede hacer mucho más sin necesidad de grandes inversiones, con pequeñas cosas y algo de imaginación. Pediría que nos hagan más de caso a las asociaciones de Amigos del Camino. Somos los que estamos pendientes del peregrino.

-¿Cuáles serían esas cosas con imaginación que se podrían poner en marcha?

-Estamos hablando de hacer una señalización recuperando la figura de la sextaferia. Se puede formar un grupo de gente que recorra el Camino y que pinte la flecha amarilla, que va a ayudar al peregrino mucho más que un mojón de hormigón. También sería muy necesario que hotelería y hostelería se reciclaran con el Camino. El peregrino vuelve como turista y las redes sociales son el gran escaparate del mundo.

-Defiende que el Camino también es un recurso turístico.

-Es el gran futuro que tiene el Occidente asturiano. El Camino discurre por zonas rurales muy deprimidas y puede generar riqueza. En Campiello se han creado dos albergues privados y un hotel; en Borres, se abrió un bar que llevaba muchos años cerrado y un albergue privado y en Berducedo hay hasta cinco. Tienen 60-80 habitantes y en verano recibe 120 ó 130 peregrinos diarios. Es un dato tremendo.