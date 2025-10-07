Cazado a 237 kilómetros por hora en la Autovía del Cantábrico en El Franco El conductor, un vecino de Tineo de 62 años, es el tercero en los últimos meses al que la Guardia Civil intercepta en el mismo punto por grandes excesos de velocidad

Investigan a un vecino de Tineo de 62 años que circulaba a 237 kilómetros por hora en la Autovía del Cantábrico, superando en 117 el límite genérico establecido para este tipo de vías. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Luarca cazaron al conductor durante la noche del pasado 11 de septiembre a la altura de El Franco durante un control de velocidad.

Treinta kilómetros después del lugar en el que le pillaron, los agentes interceptaron al vehículo e identificaron a su conductor, al que se investiga por un supuesto delito contra la seguridad vial, en su modalidad de exceso de velocidad superior a 80 km/h en vía interurbana. El investigado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Castropol.

De acuerdo con el Código Penal vigente, este tipo de delito puede conllevar penas de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

En los últimos once meses, en el mismo punto de control, el Destacamento de Tráfico de Luarca ha detectado a otros tres conductores con grandes excesos de velocidad.

Dispositivos de seguridad vial

La actuación se enmarca en los planes de vigilancia establecidos por el Sector de Tráfico de Asturias. El objetivo es garantizar la seguridad vial y evitar conductas de riesgo vinculadas al exceso de velocidad. Para ello, se llevan a cabo controles diarios, tanto estáticos como dinámicos, en diferentes tramos y horarios de las carreteras de la demarcación.

Recomendación de la Guardia Civil

Circular a 237 km/h durante la noche constituye un riesgo extremo para la seguridad vial. Esta combinación de factores multiplica la probabilidad de sufrir un siniestro, debido al aumento de la distancia de reacción y de frenado, que imposibilita la respuesta adecuada ante cualquier imprevisto.

El exceso de velocidad eleva exponencialmente la probabilidad de sufrir lesiones graves o mortales, y dificulta de que otros conductores puedan anticipar las maniobras.

La Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil recuerdan la importancia de respetar los límites de velocidad y ejercer una conducción responsable, con el fin de proteger la propia vida y la de todas las personas que utilizan las carreteras.