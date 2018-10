'Chicote' vendimia incluso con niebla Amigos del bodeguero le ayudaron a recoger la uva. / FOTOS: B. G. H . La mancha en las cepas deja sin 'Penderuyos Selección' a la bodega canguesa que logró reunir en la recogida de uva a 130 voluntarios BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Lunes, 8 octubre 2018, 01:03

La vendimia de la bodega de Antonio Álvarez, popularmente conocido como Antón 'Chicote', es más que un día de trabajo. En Cangas del Narcea es una jornada festiva. Ni el mal tiempo desanimó a los cerca de 130 voluntarios que acudieron este año a la cita con los viñedos de este productor local, que este año ha sido laureado con el reconocimiento de 'Cepa de oro 2018', que le entregará la Junta Local de Hostelería en el acto inaugural de la Fiesta de la Vendimia.

Ayer, el día amaneció con una niebla que impedía ver las cepas que aguardaban la vendimia. Pero esto no fue impedimento ni mermó el ánimo del bodeguero ni de sus más fieles amigos, vecinos y familiares. «Vendría aunque nevase. La vendimia de Antón es la número uno de Cangas», destacó Josefina Martínez, vecina de Parada La Nueva.

Casi una hora más tarde de lo previsto, las hileras de sus dos fincas, La Galiana y Penderuyos, comenzaron a llenarse de gente con ganas de recoger uva. A medida que avanzó la mañana y el sol hizo acto de presencia se acercaron a los viñedos más colaboradores. «Es el cuarto año que vengo. En mi grupo de amigos hay un cangués que conoce a Antón y nos arrastró a todos. Se pasa un rato muy agradable», afirmó la mierense, Amable Fernández. El tiempo, para ella no fue problema tampoco. «Está muy bien, que no hace mucho calor y ya va sobrando algo la ropa».

Para María Fernández, en cambio, la de ayer fue su primera vendimia en Limés. «Vivo y trabajo en Oviedo, pero soy de Llamera, aquí en Cangas del Narcea. Nunca me coincidía. Repetiría. Quería conocer cómo era el proceso y la experiencia ha sido muy buena », aseguró.

«Habrá un buen vino»

Revisando la recogida, el patrón. 'Chicote' celebró que «tuvimos que esperar a que despejase un poco, pero al final, no llovió». La cosecha este año sufrió el golpe de la mancha, dijo, y, por ello, el bodeguero optó por no sacar la producción de 'Penderuyos Selección'. «Tendremos la mitad de la cosecha. Compré la uva de dos viñas para contar con el 'Penderuyos' normal. Pese a las lluvias, de graduación estará bien. Habrá un buen vino», aseguró el bodeguero, lamentando que las cepas viejas no tuviesen capacidad para producir ambos vinos este año. Estimó que su producción alcanzará las 12.000 botellas.

En la bodega, mientras tanto, el enólogo Manuel Areal supervisó el proceso. «La planta, cuando pasa un periodo de tiempo sin agua y luego la recibe, absorbe con más fuerza y baja un poco la graduación. Aquí, maduramos muy tarde y esa agua limita un poquito. Pero depende del perfil del vino, en este caso, al ser uno joven, no hay problema», dijo el técnico. En los viñedos apuraron la jornada que concluyó con una parrillada, tonada y baile.