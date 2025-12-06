El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La droga incautada por la Guardia Civil.

Detenido un joven de 22 años por llevar droga escondida en el cenicero del coche en Vegadeo

La Guardia Civil requisó veinte gramos de cocaína y cuatro de hachís en un control a la altura de Figueras

A. Villacorta

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:17

Una «actitud nerviosa y sospechosa» delató a un joven de 22 años, vecino de Vegadeo, que resultó detenido por la Guardia Civil como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras ser sorprendido con cocaína y hachís en el coche durante un control realizado en la A-8, a la altura de Figueras (Castropol).

Según informaron fuentes de la Benemérita, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navia dio el alto a un turismo que circulaba por la A-8, concretamente en el punto kilométrico 504, a la altura de la salida de Figueras (Castropol).

Los ocupantes del vehículo, dos varones de 22 y 37 años, mostraron en ese momento «una actitud nerviosa y sospechosa», según los agentes que procedieron a su identificación, observando en el interior del turismo «varios envoltorios de los usados para la distribución en dosis de cocaína».

Así, decidieron registrar el vehículo y a sus ocupantes, localizando la droga en el cenicero de la parte trasera, escondida en el interior de una funda de gafas de tela, «reconociendo en esos momentos el conductor que la droga era suya».

Por todo ello, se procedió a su detención como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas y se procedió a su traslado hasta dependencias de la Guardia Civil de Navia, para realizar allí las diligencias oportunas.

El detenido es un joven de 22 años y vecino de Vegadeo que fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Castropol. La droga incautada, 20,8 gramos de cocaína y 4 de hachís, será trasladada al Área de Sanidad de la Delegación de Gobierno en Cantabria para su depósito y posterior destrucción.

