El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Graciano García, entre los asistentes al acto en el que Tapia le homenajeó hoy. O. Villa

Graciano García ya es uno más de sus «tapiegos valientes, cultos y auténticos»

El salón de plenos de Tapia de Casariego, abarrotado en el acto oficial de entrega de la distinción al fundador de la Fundación Príncipe de Asturias como hijo adoptivo

Octavio Villa

Octavio Villa

Tapia de Casariego

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:31

Daban las campanadas de las dos de la tarde cuando, bajo la imagen de Felipe VI en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tapia y con la presencia de la Corporación tapiega en pleno, así como una nutridísima representación de las asociaciones deportivas y culturales de Tapia de Casariego, comenzó el acto de entrega del título de Hijo Adoptivo al periodista y creador de la Fundación Príncipe (ahora Princesa) de Asturias, el allerano Graciano García.

Se suele decir que estos actos son emotivos casi como si de una coletilla se tratase, pero lo cierto es que éste lo fue, al punto de que el propio Graciano García confesaba al final a una camarilla compuesta por los promotores del acto (Emilio Reiriz, Germán Muiña, Balbino Ron y Marisol Díaz) que «mira que tengo tablas, pero esta vez me he emocionado de verdad».

Porque las lágrimas y un cierto ahogo asomaron a su rostro en varias ocasiones durante su intervención ante un salón de plenos abarrotado. Lo hizo para agradecer la distinción a un pueblo «de hombres y mujeres valientes, cultos y auténticos», en el que «plantas rosales y nacen rosas. Y eso no pasa en todos los sitios», dijo, con una complicidad con los presentes que fue evidente antes, durante y después del acto en una soleada Tapia en la que, como todos los años desde hace más de tres décadas, Graciano García pasa el verano «y ayuda a todo aquel que se lo pide en todo lo que puede», destacó el alcalde.

También subrayó Pedro Fernández 'Paxicu' que si bien la iniciativa partió del grupo antes mencionado, lo cierto es que «el pleno lo aprobó por unanimidad», una forma de trabajo que también trata de aplicar el alcalde «en todas las decisiones municipales. Estamos buscando la unanimidad, a veces con plenos que por eso mismo se prolongan hasta cerca de la medianoche, para adoptar decisiones que reúnan el consenso de todos los implicados».

Imagen de Galeria
El alcalde de Tapia de Casariego, Pedro Fernández, impone la medalla de plata del concejo a Graciano García, muy emocionado.
Imagen de Galeria
Graciano García, con los asistentes al acto, en el salón de plenos. O. Villa
Imagen de Galeria
Graciano García posa con Marisol Díaz, Balbino Ron, Emilio Reiriz y Germán Muiña, promotores del proyecto Asturias Capital Mundial de la Poesía. O. Villa
Imagen de Galeria
Emilio Reiriz, uno de los promotores de la distinción, satisfecho y feliz durante el acto oficial. O. Villa
Imagen de Galeria
Entrega de la distinción como hijo adoptivo de Tapia a Graciano García. Octavio Villa

1 /

El homenaje concluyó con una demostración por parte de todos los asistentes de que Graciano García tenía razón cuando, durante su discurso, recordó que «mi primera imagen de Tapia fue la de un niño que me sonreía, mientras su madre había entrado a la farmacia. Todo lo que vino después fue tan bello y esperanzador como aquel encuentro». Y lo cierto es que tras la parte oficial del acto, todos y cada uno de los presentes quiso volverle a sonreír en persona, haciendo bueno lo que comentó el propio Graciano que le dijo un «paisanín ovetense» al día siguiente de que Oviedo le entregase este mismo título, el de Hijo Adoptivo: «Ha conseguido usted lo máximo, que le quieran sus vecinos». Le quieren, doy fe.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 77 años Martín Vega, gerente de la empresa Martín Vega Maquinaria
  2. 2 Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés
  3. 3

    Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores
  4. 4 El Acebo fue un infierno: «Creí que me moría con mis hijos»
  5. 5 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  6. 6 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  7. 7

    El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia
  8. 8

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  9. 9

    Noche de los Fuegos en Gijón: 1.600 kilos de pólvora, la mayor carga pirotécnica de la historia
  10. 10 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Graciano García ya es uno más de sus «tapiegos valientes, cultos y auténticos»

Graciano García ya es uno más de sus «tapiegos valientes, cultos y auténticos»