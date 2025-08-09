Marcos Niño: «El monasterio de Villanueva vuelve a unir a los tres Oscos» El presidente del Principado asiste a la sexta edición de 'A Festa dos Frailes', en la que colaboran asociaciones de los tres concejos

Octavio Villa Villanueva de Oscos Sábado, 9 de agosto 2025, 22:39 Comenta Compartir

El monasterio de Villanueva es una impresionante obra que se inició hace más de 840 años, en 1182, y que acogió, primero, a los monjes de la orden benedictina y posteriormente a los cistercienses. Durante siglos fue el centro de poder ya no sólo de la comarca de Los Oscos, sino que su influencia y sus cotos se ejercieron, a veces hasta en directa contraposición con el monasterio de Corias, en buena parte del suroccidente astur. Por sí sólo, el edificio actual, que conserva del siglo XII la triple cabecera del templo y un sepulcro en el muro norte, es más que merecedor de una reposada visita en la que también se podrá admirar el imponente conjunto de obra de los siglos XVII y XVIII y las rehabilitaciones actuales.

Pero hoy este monumento histórico-artístico demuestra que sigue más que vivo, y con él, las asociaciones culturales de los tres concejos de Los Oscos (Villanueva, San Martín y Santa Eulalia), durante la celebración de la sexta edición de 'A Festa dos Frailes', bajo la organización de la Orden de Vilanova, un animoso grupo de vecinos que ponen en marcha este festival «cuando se puede y hay ánimos», como ocurrió en 2022 por quinta ocasión y por sexta ahora.

Varios momentos de A Festa dos Frailes

La fiesta se abrió a mediodía, ya con abundante asistencia y con la presencia del director general de Reto Demográfico del Principado, Marcos Niño, que suma a su condición actual la de exalcalde de Santa Eulalia de Oscos. Visiblemente satisfecho, Niño quiso «agradecer al tejido asociativo de los tres concejos de Los Oscos todo lo que han trabajado para volver a poner en marcha 'A Festa dos Frailes este año. Con ella, el monasterio de Villanueva vuelve a unir a los tres Oscos como lleva siglos haciendo. Y es importante, en especial en el entorno rural, tener ideas rompedoras y hasta un poco transgresoras, porque la cultura es muy importante en un momento en el que el clima general en el mundo tiende a ser reaccionario».

Además, el director general elogió el trabajo que, con algo más de millón y medio de euros de inversión, se ha llevado a cabo en las cubiertas del monasterio, que «permiten que actos como esta fiesta se puedan celebrar aquí a lo largo de todo el año».

El festival, que por la tarde contó con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, se prolongó hasta muy avanzada la madrugada, tanto con obras de teatro como con conciertos, juegos para los más pequeños, recitales y degustaciones. El monasterio acogerá el próximo jueves el Festival Adar, al que seguirá el Motoasado Bikerfriendly, del 15 al 17 de agosto, y la primera edición del Clausura Fest, el 30 de agosto.

Temas

Villanueva de Oscos