«No podemos permitir que la industria más contaminante del mundo destruya nuestro presente y futuro»

La Plataforma ORO NO convoca una concentración en el puerto de Tapia de Casariego, este sábado 19 de abril, a las 12 horas, en repulsa de la posible apertura de la mina de oro de Salave y para instar por vía política a que se tomen medidas.

Dicha actividad, según explicó la plataforma, tendrá por objetivo la defensa de Tapia, el occidente y Asturias. «Hay que evitar que la industria más contaminante del mundo destruya nuestro presente y futuro. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre intereses generales. No queremos estar en manos de empresas que pasarán por encima de todos y de todo para maximizar sus beneficios ante la inacción de las autoridades. Lo hemos visto demasiadas veces aquí cerca y en otras latitudes para pensar que esta vez sería diferente», subraya ORO NO.

El proyecto de explotación minera de oro en Salave, promovido por EMC/BDG, se encuentra en tramitación bajo la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional. Este proyecto genera un amplio rechazo entre los sectores económicos y sociales de la comarca, con el apoyo de más de 100 asociaciones, entidades profesionales y el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, que recientemente rechazó la solicitud de la empresa debido a sus implicaciones técnicas y jurídicas.

Según explican desde la agrupación, a pesar de haber sido rechazado en el trámite administrativo ambiental debido a su incumplimiento de normativas urbanísticas, «la empresa minera intenta ahora aprovechar la tramitación exprés que la ley permite para eludir regulaciones clave que protegen el empleo, el urbanismo y el medio ambiente», indicaron.

Para ORO NO, este proyecto no sólo amenaza el entorno natural, sino que «pone en riesgo sectores clave de la economía local, como la pesca artesanal, la ganadería, el turismo y la agricultura ecológica». Además, afirman que presenta riesgos medioambientales graves, como el vertido de aguas contaminadas al mar y el impacto en los acuíferos de la zona, alterando irremediablemente el paisaje y los recursos hídricos.

«Hay que parar esta barbaridad de una vez por todas y proteger la zona definitivamente», zanjaron.

