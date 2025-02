Salud realiza nuevos estudios para dotar de UVI móvil el área sanitaria de Cangas del Narcea

BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Miércoles, 17 de febrero 2021, 01:12 | Actualizado 07:54h. Comenta Compartir

Continúa la incertidumbre sobre la intención de la Consejería de Salud de dotar el Área Sanitaria II, la de Cangas del Narcea, de una UVI móvil. Así se desprende de la respuesta ofrecida por el titular del ramo, Pablo Fernández, a la diputada del PP, Cristina Vega, en relación a las gestiones realizada por su departamento para dar cumplimiento al acuerdo plenario que daba luz verde a esta reivindicación del suroccidente. Salud afirma que «están en fase de elaboración los documentos que sustentarán un contrato para la prestación del servicio de transporte terrestre».

Precisamente de ese contrato dependerá la puesta en marcha del servicio en el Área Sanitaria II, que atiende a los usuarios de los concejos de Cangas del Narcea, Tineo, Allande, Ibias y Degaña. «Se realiza una valoración general y otra a nivel de áreas sanitarias y de concejos en el que se tienen en cuenta indicadores de población, de dispersión geográfica, características de la población (fundamentalmente, envejecimiento, histórico de demandas, etc», enumeró Fernández, quien concluyó que «dicho contrato se ajustará a las necesidades requeridas».

«Retórica»

Una contestación «retórica» que no tardó en hallar réplica en el seno de la plataforma cívica para la defensa de la sanidad en el surocidente, que exigió al consejero de Salud especificar los baremos que determinarán la inclusión (o no) de la UVI móvil tipo Alfa con personal adscrito en dicho contrato con Transinsa, empresa encargada del transporte sanitario. «Entendemos que es un paso atrás. Si no es así, que lo diga», destacaron desde la plataforma, que instaron a Pablo Fernández a ser «valiente y decir a los vecinos por qué no hace efectivo el acuerdo plenario», en alusión a la proposición no de ley aprobada en la Junta General para dotar el área de este servicio.

Además, desde la plataforma señalaron que la comarca cuenta con una gran dispersión geográfica, así como una complicada orografía y una población envejecida. «En la lucha contra la despoblación resulta de primera necesidad contar con unos servicios de calidad», apostilló.

El mismo día que la Junta General apoyaba por unanimidad la proposición no de ley, la gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Concepción Saavedra, mantuvo una reunión con la gerencia del Área Sanitaria II y los regidores de Cangas del Narcea y Tineo donde explicó que para la puesta en marcha de este servicio era preciso reforzar el área de Urgencias del Hospital Carmen y Severo Ochoa, cabecera del suroccidente. Con la incorporación de profesionales de medicina y de enfermería sería posible dotar de personal a la UVI móvil sin desatender el servicio de Urgencias del hospital.

«Papel mojado»

Por su parte, la diputada del PP, Cristina Vega, no dudó al afirmar que el Gobierno regional «está trabajando para buscar una excusa» para no dotar de este servicio la única área sanitaria de la región que carece de él. En este sentido, recordó que ya el 22 de octubre del 2019, el consejero afirmó que «los recursos de la zona eran suficientes bajo criterios técnicos. Nos tememos que aquella proposición no de ley se quedará en papel mojado».

La reivindicación de este servicio en el suroccidente ha sido una de las principales líneas de actuación de la plataforma, que entregó al Sespa más de 5.000 firmas de apoyo a su petición. Una actuación a la que habría de seguir una concentración frente al ayuntamiento cangués el pasado marzo, frustrada por la irrupción de la pandemia, para instar al Principado a redactar una adenda al contrato con Transinsa y lograr su puesta en marcha inmediata.