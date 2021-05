Sergio Hidalgo: «Hay negocios que han bajado su facturación un 70% por el argayo en la N-634» El alcalde de Salas critica que «ni el Ministerio ni el Principado han hablado de plazos» y advierte de que un verano sin ese 'bypass' será «la ruina» El regidor salense, Sergio Hidalgo, en 'La Lupa'. / ARNALDO GARCÍA BELÉN G. HIDALGO SALAS. Viernes, 21 mayo 2021, 09:49

El alcalde salense, Sergio Hidalgo, indicó en el programa 'La Lupa' de Canal 10 que se quedó «paralizado» tras conocer los plazos iniciales para habilitar un desvío provisional al argayo que mantiene bloqueada la N-634 a la altura de Casazorrina. Del mismo modo, sostuvo, que la movilización de los ayuntamientos de Salas y Tineo y de vecinos y empresarios ayudó a presionar para agilizar los plazos. Sin embargo, el regidor salense criticó que de manera oficial no se hayan determinado los plazos de ejecución de ese anhelado 'bypass'. «Ni el Ministerio de Transportes ni el Principado hablaron de plazos», reiteró Hidalgo, que espera que desde la Director General de Carreteras sí se concreten esos tiempos, pues el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, en su visita a Salas «habló de dos meses desde que se iniciasen las obras».

«Que no sea un paripé»

No obstante, Hidalgo no ocultó su recelo «tras cuatro semanas perdidas». Si bien reconoció que desde el lunes existe movimiento en la zona del desprendimiento de cara a ejecutar el 'bypass', el regidor señaló que «son unas labores muy preparatorias. Espero que no sea un paripé para tranquilizarnos».

Su preocupación, subrayó, reside en el daño que esta situación esta provocando al tejido empresarial de la comarca, tanto a la industria de los polígonos del Zarrín, en La Espina (Salas) y La Curiscada, en Tineo, como al comercio y la hostelería, sin olvidar al sector del transporte. «El transporte de mercancías está atado por los tacógrafos, pues suman una hora más de viaje. Al comercio local y la hostelería afecta mucho. Hay negocios que han bajado hasta un 70% su facturación. Venden menos que en plena pandemia con las restricciones», expuso el alcalde.

Ante esta realidad, Hidalgo advirtió que permanecerá vigilante. «Ese paso provisional debe estar para principios de julio. No debemos entrar en el verano sin él», reiteró, sin temor a afirmar que ello supondría «la ruina de la comarca».