Somiedo reclama fondos públicos para el mantenimiento de sus teitos Una casa de teito ubicada en Las Veigas, en Somiedo. / B. G.H . Constituye una asociación para poner de relieve este patrimonio, que llegó a contar con cerca de 300 construcciones en el concejo BELÉN G. HIDALGO SOMIEDO. Domingo, 31 marzo 2019, 01:55

El teito de escoba es, junto al oso pardo, el símbolo que mejor representa Somiedo. De hecho, según indicó el alcalde, Belarmino Fernández, en un plan director que se hizo hace unos años se catalogaron unos 300 teitos. «Es el gran símbolo de Somiedo. Tenemos el mejor conjunto etnográfico de construcciones de cubierta vegetal de toda Europa Occidental», presumió el regidor somedano. Sin embargo, el mantenimiento de estas construcciones supone un esfuerzo. «Necesitamos fondos públicos. Mantenerlo es complejo y se nos está cayendo todos los años una cabaña», reivindicó Fernández, alegando que no se trata solo de restaurarlas, sino que requieren un mantenimiento continuo.

Para hacer frente a esta realidad que amenaza a los teitos surgió la asocación 'Teito Natural Roof', que ayer celebró su primera asamblea de cara a constituirse como colectivo y poner en marcha su estrategia para mantener vivo este patrimonio etnográfico. Al frente de la misma se encontrará Alfonso Menéndez, que ocupará la presidencia. El colectivo estará integrado por representantes de todos los sectores somedanos, desde el turístico hasta el ganadero, pasando por los propietarios de las construcciones. De hecho, el que fuera sacerdote de Arbeyales también está implicado, pues posee cinco teitos.

«Nuestro objetivo es llamar a todas las puertas. El Principado utiliza el teito para la imagen de Asturias, pero solo se acuerdan para la foto. Después todo son problemas», lamentó Menéndez. Según sus cálculos, se pierden entre seis y ocho cabañas al año. «De 300 cabañas, pidieron subvención unas 170. El resto se están dejando caer», lamentó.

Una de las principales batallas que deberán librar será, precisamente, contra la burocracia y la gestión de recursos procedentes de subvenciones, pues las construcciones son de propiedad privada. Así, año a año, cada propietario se encarga de reteitar sus propiedades, desde la recogida de las escobas en el monte hasta su colocación. «Con la ley de transparencia, nos piden un proyecto, tres presupuestos y no sé cuántas locuras irracionales para una actividad ancestral que cada uno hace en su propia cabaña», apuntó el presidente del colectivo. Para ello, la asociación pretende ejercer de intermediarios entre ambas partes para facilitar el acceso a esa financiación y, con ello, hacer viable la conservación de estas construcciones.

Trato excepcional

El Ayuntamiento aclaró que existió una partida de 80.000 euros que llegaba del Principado y el Ayuntamiento gestionaba entre quienes teitaban. Fue entre 1986 y 2010: se detuvo con la crisis y se retomó en en 2016. «Habría que buscar el cauce legal para poder recuperarla y que se trate de manera excepcional. Ahora en intervención exigen cosas imposibles», criticó el regidor somedano. El importe de la subvención ronda entre los 70 y los 80 euros.

Otro de los frentes en los que trabajará la asociación será cambiar el uso de los teitos, hasta ahora vinculado a la actividad ganadera, pues «la gente no la usa como tal y se podría modificar para realizar otro tipo de actividades», indicó Menéndez. No obstante, antes de dar ese paso, la asociación deberá estudiar si se acogen a una figura de protección, como pueda ser un Bien de Interés Cultural (BIC). «En el momento que le das una catalogación de protección ya no se puede hacer nada más que observarla», señaló.

Marité Lana, directora del Ecomuseo, parte de la idea de que resulta difícil conservar todo este patrimonio, pero reivindica su papel. «El uso le daba el valor y la conservación. Hay que luchar porque no caigan. Tienen el valor de algo vivo, único. La gente construía con lo que tenía su hogar», recordó.