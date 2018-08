El Valle de Navelgas, harto del jabalí Un grupo de vecinos de una veintena del Cuarto de los Valles, en Tineo, exige medidas para evitar los daños que ocasiona los suidos. / FOTOS: B. G. H. Los vecinos piden el aumento del cupo para que los cazadores puedan capturar más ejemplares en las cacerías y controlar así la población Los pueblos de esta comarca tinetense denuncian daños en decenas de hectáreas BELÉN G. HIDALGO TINEO. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:38

Los jabalíes están colmando la paciencia de los vecinos del Cuarto de los Valles, en Tineo. Son varios los pueblos que han visto cómo estos animales campan a sus anchas por las praderías, causando destrozos en los pastos. Pero no solo en el campo, también las huertas y maizales de las aldeas próximas a Navelgas sufren las consecuencias del paso del jabalí. «No estamos hablando de uno o dos pueblos afectados, es toda la zona», lamentó Mario Feo, vecino de Vega de Muñalén, cuyas fincas están marcadas por el rastro del jabalí.

Los vecinos explicaron que la población de jabalíes en la zona ha ido en aumento y que, por tanto, deberían tomarse medidas para controlar la cantidad de ejemplares. «Se les fue de las manos y ahora hay muchos. Dejaron de cazar en febrero y ahora nos están molestando», añadió Manuel Gancedo, de Muñalén. En su caso, contó que de unas dieciséis hectáreas de pasto, «no segamos una palada de hierba en la que no entrara el jabalí». Gancedo destacó que esto supone una importante pérdida en su ganadería, «pues ese forraje no sirve para alimentar el ganado, no la come». En su opinión, «hay más jabalíes que vecinos. Al paso que vamos, los ganaderos estaremos en peligro de extinción».

A unos kilómetros de Navelgas, en Zardaín, Isidoro Jorge Rodríguez, fue testigo de cómo el jabalí entró hasta las huertas, anexas a las viviendas. «Destroza por todos lados, huertos, maíz, pastos... Te saca las cebollas y el maíz nada más sembrarlo», criticó. Es una realidad cotidiana, lamentaron, que tratan de combatir con cierres eléctricos que no resultan del todo efectivos y que supone, al mismo tiempo, otro gasto y más trabajo, el que conlleva su instalación y el mantenimiento del cableado. «Tienes que sembrar y cerrar. Si no lo haces, no recoges nada», dijo.

En Bullacente el paso de estos animales también ha dejado huella en los pastos. «No pudimos segar una finca de dos hectáreas. Entraron y la destrozaron. Debían ser unos doce», explicó Mónica Gancedo, quien, según dijo, solo recibió 800 euros por esos daños. «Dejan el campo destruido y comprometida la campaña del año siguiente», lamentó esta vecina.

Una solución

La solución a este aumento de la población de jabalíes pasaría, según estos vecinos, por permitir a los cazadores aumentar el periodo de caza y que éstos apurasen al máximo los cupos. «Que puedan cazar más jabalíes. El año pasado cazaron hasta febrero nada más», propuso Ángel Rodríguez, de Ese de Calleras, que se quedó sin la mitad de sus patatas por la acción del jabalí. «No dejó ni para poder sembrar ahora», comentó.

Los vecinos ya han denunciado esta situación al sindicato agrario COAG. Su portavoz, Mercedes Cruzados, reconoció que los daños producidos por el jabalí son «muchísimos» y confió en que el inicio de la temporada de caza pueda paliar esto. Además, instó a «que se cumplan los cupos y que no se reduzcan para poder vender las cacerías. Se debe aplicar el número máximo e incluso aumentarlo si los daños son muchos». Y propuso que los daños en la ganadería y la agricultura permitan adelantar este año la campaña de caza.