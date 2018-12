Vegadeo pone a la venta artículos de segunda mano en su segundo mercado Unos compradores ojean CDs y otros artículos en el mercado. / D. S. F. DAVID S. FUENTE VEGADEO. Domingo, 9 diciembre 2018, 02:10

El recinto ferial de Vegadeo acogió ayer su segundo mercado de segunda mano con un total de 33 puestos participantes, en los que se podían encontrar ropa, juguetes, libros y una gran variedad de objetos antiguos. Entre los estands se encontraban organizaciones solidarias, como Open Arms o Manos Unidas, que vendían artículos donados por los vecinos para la causa, así como particulares como Alba Ferreiro y Ana Álvarez, quienes acudieron con ropa que ya no utilizan cinco de sus amigas. «Es una buena idea para dejar sitio en el armario», afirmaba Ferreiro, quien explicó que antes de acudir a la feria, «nos intercambiamos algunas prendas». Algunas de ellas «tienen hasta la etiqueta», dijo esta vendedora, quien asegura que son artículos que no utilizan y que tienen unos precios con unos descuentos de más del 80% del precio original.

En la misma línea se mostraban las vegadenses María Amor y Mary Álvarez, que acudieron a vender sus viejos juguetes, que ya no utilizan, con la idea de «comprar ropa y una tablet». Así lo confesaron estas amigas, quienes aseguraron que la venta en este mercado «ha ido muy bien». Pero no siempre es fácil deshacerse de los juguetes que han acompañado a uno durante la infancia. Por eso, no pusieron a la venta «algunas muñecas», aunque otros objetos como el Furby sí que le pusieron precio, a pesar de «tenerle mucho cariño», dijo Amor. Los vecinos aprovecharon para adquirir objetos a buenos precios.