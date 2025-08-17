El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hospital de Arriondas, donde fueron trasladados los heridos. J. C. Román

Dos heridos en una colisión entre dos coches en Cangas de Onís

Se trata de una mujer, a la que tuvieron que excarcelar del turismo, y un hombre, ambos trasladados al Hospital de Arriondas

B. López

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:41

Heridos una mujer y un hombre en una colisión entre dos coches en la noche de este sábado en Cangas de Onís. El accidente de tráfico se produjo en la N-625, antes de llegar a Cañu y, según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), los afectados han sido trasladados al Hospital Comarcal de Arriondas.

El 112 de Asturias recibió el aviso a las 23.11 horas de ayer y en la llamada se indicó que se había producido una colisión entre dos turismos y una persona se encontraba herida en el interior de uno de los coches accidentados y no podía salir del mismo. De inmediato se movilizó a cinco efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en Cangas de Onís, que se trasladaron hasta el lugar.

Una vez en la zona, los bomberos excarcelaron a la mujer que estaba atrapada en uno de los vehículos.

