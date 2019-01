Alfonso Miyares renuncia «por coherencia» a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Llanes Alfonso Miyares. / NEL ACEBAL El edil del grupo de los No Adscritos ha remitido un comunicado al regidor llanisco en el que anuncia que deja su cargo EL COMERCIO Gijón Miércoles, 2 enero 2019, 13:37

Alfonso Miyares, concejal del grupo de los No Adscritos en el Ayuntamiento de Llanes, ha anunciado este miércoles su renuncia a su acta de edil en lo que defiende como un acto de «coherencia». Miyares, que fue expulsado de la formación en el gobierno municipal, critica en su escrito la «ilegalidad de los presupuestos» aprobados por el consistorio llanisco en el año 2016 y alude a la sentencia del TSJA desestimando el recurso de impugnación presentado por AVALL a esas cuentas como razón para su abandono.

Este es el comunicado completo:

«En el año 2016 ante la aprobación inminente por parte del equipo de gobierno de unos presupuestos continuistas y con fundadas sospechas de vicios de nulidad decidí contravenir en el pleno el mandato asambleario y votar en contra. Nunca me sentí orgulloso de esta decisión, la cual me costó la expulsión, pero puedo decir que no me arrepiento de haberlo hecho y de que volvería a hacerlo si fuese necesario.

La reciente sentencia del TSJA desestimando el recurso de impugnación presentado por AVALL a la aprobación del presupuesto del año 2016 me obliga por coherencia a aceptar que no puedo seguir como concejal puesto que como todos sabéis mi negativa a seguir el mandato de la asamblea se basaba en la denuncia de unos presupuestos ilegales en su elaboración, con vicios lo suficientemente graves como para que fuesen declarados nulos.

Por tanto, una vez que he podido estudiar la sentencia y el informe del Tribunal de Cuentas y aun considerando que nada ha cambiado sobre la ilegalidad de esos presupuestos puesto que, a mi juicio, los defectos de fondo graves que viciaban de nulidad dichos presupuestos persisten y no fueron abordados con seriedad en el juicio, no tengo más remedio que aceptar el veredicto y presentar mi dimisión.

Amigos y vecinos de Llanes, por coherencia me fui a no adscritos y mantuve el acta. Ahora, de nuevo, por coherencia dejo el cargo.

Sin otro particular me despido no sin antes desear la mayor de las suertes a mi sucesor y al resto de políticos que conforman el pleno municipal.

Feliz año 2019»