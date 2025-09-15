La avería del funicular de Bulnes activó un complejo operativo para evacuar a 13 afectados

Ramón Muñiz Gijón Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:52 Compartir

Pasaban las cuatro de la tarde de este domingo cuando el funicular de Bulnes sufrió una avería mecánica. Del incidente informó el Principado en un comunicado de prensa a las 20.52 en el que precisó que «los pasajeros del convoy y visitantes de la localidad cabraliega han sido evacuados de manera progresiva y segura».

El operativo de rescate entrañó cierta complejidad, y movilizó a un helicóptero, una patrulla de la Guardia Civil y efectivos de bomberos con base en Cangas de Onís. En total fueron acompañados hasta la carretera 13 afectados, alguno en camilla, varios de ellos menores de edad.

Según pudo confirmar este periódico, la voz de alerta la dio una excursionista. Rondaban las 17.40 de la tarde cuando llamó al 112 para informar de que el funicular no estaba operativo, tenía que bajar por sus medios por la montaña y sufría de vértigo, por lo que no podía avanzar. De inmediato el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) movilizó a su Grupo de Rescate, con un helicóptero de los que se suelen dedicar a tareas de incendios pero que estaría dotado de una grúa.

Durante el viaje es cuando el SEPA logra contactar con los técnicos al cargo del funicular. Alrededor de las seis de la tarde los operarios confirman que el medio de transporte está averiado y sostienen en un primer momento que no necesitan asistencia sanitaria para atender a los viajeros, si bien a uno de ellos se le habría facilitado oxigeno.

El operativo fue incorporando así a agentes de la Guardia Civil procedentes de Llanes y bomberos de Cangas de Onís para dar salida a los afectados. Utilizando el helicóptero se logró sacar hasta lugar seguro a siete personas. Montaña abajo los especialistas del grupo de rescate acompañaron a otros cinco afectados, tres de ellos menores de edad. Los bomberos se encargaron de evacuar a al menos un viajero que estaba dentro del funicular cuando el aparato se averió. Este varón tuvo que ser sacado con camilla.

El esfuerzo conjunto permitió que a las 20.30 quedara la situación resuelta y controlada. El funicular está operado en régimen de concesión por Alsa, empresa desde la que declinan hacer comentarios. Se espera poder retomar el servicio con normalidad a lo largo del día. El medio de transporte acaba de ser objeto de una renovación y están en tramitación nuevas mejoras en horarios y transporte de mercancías.