Cabrales rechaza restricciones a los coches, como en los Lagos, en la carretera de Sotres Un bus del servicio piloto, operado por ALSA, a su paso por Poncebos este fin de semana. / XUAN CUETO El gobierno local propone combinar la creación de aparcamientos con el bus lanzadera. Ese servicio recibió 163 usuarios en cuatro días G. POMARADA CARREÑA. Jueves, 10 septiembre 2020, 00:03

Los cuatro días de prueba del servicio de bus lanzadera entre Arenas de Cabrales y Sotres se saldaron con un total de 163 usuarios, 159 de ellos adultos y 4 niños, según indicaron ayer desde el Ayuntamiento. Tras un arranque flojo en la primera jornada, marcada por la lluvia, fue la del martes la que concentró el grueso de viajeros, hasta 77. Por horas, las de mayor afluencia fueron la primera de la mañana, en dirección a Sotres, y la última de la tarde, ya de vuelta.

En base a los datos de esta primera experiencia, pensada para evitar aglomeraciones de tráfico en el concejo, el Principado evaluará la implantación del servicio en un futuro, así como sus características. «Esto fue una prueba», recuerda el alcalde cabraliego, José Sánchez (PSOE). Ante el temor de los vecinos a que el bus lanzadera termine implicando limitaciones a los vehículos privados, el regidor insiste en que «la carretera a Sotres no es la de los Lagos, si llevara regulación sería de otro tipo. Esta es una carretera que comunica con otra comunidad autónoma». Sánchez sostiene además que el hecho de contar con una ruta de transporte colectivo «no excluye» que se continúen habilitando aparcamientos en pueblos como Sotres, donde este verano alquilaron tres fincas para generar plazas. Para el regidor, el «futuro» pasa así por planificar aparcamientos «de temporada y definitivos» que se combinarían con el bus. Eso sí, insiste en que no pueden «llenar de aparcamientos» los pueblos ni tampoco «tener coches aparcados en los arcenes». «Esto está pensado para evitar los problemas de tráfico de este verano, que se notaron más, pero que no son nuevos», indicó.

«Saturación» en Poncebos

Sobre los horarios, en el Ayuntamiento entienden que la subida en bus no está pensada para montañeros. Por su parte, desde la Asociación Cabraliega de Turismo, su presidente Sami W. Hammoudeh apuesta por adelantar el primer viaje a las 9 horas para dar servicio a senderistas que se dirijan a la Ruta del Cares. El martes, explicó, «se saturó Poncebos», por lo que también ven necesaria más información de cara a activaciones futuras, así como extender la línea a Carreña. Desde la asociación consideran que implantar el bus es «una idea muy buena», si bien se oponen a que conlleve «cortes de la carretera como en los Lagos».