La Casona de Sarmiento entra en la 'lista roja' del patrimonio «por abandono»

Este edificio fue diseñado en 1916 como chalet de veraneo por el propietario Pedro Sarmiento Beceña. Se trata de una obra, de estilo ecléctico, que presenta varios volúmenes de diferentes alturas, con tejado de cerámica policromada

Soraya Pérez Gijón Domingo, 12 de octubre 2025, 22:47 Comenta Compartir

La Casona de Sarmiento, en Cangas de Onís, acaba de entrar en la 'lista roja' del patrimonio «por su estado de abandono». Así lo informó ayer la asociación Hispanía Nostra, que tiene como finalidad la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España a través de la educación y difusión de programas culturales.

Este edificio fue diseñado en el año 1916 como chalet de veraneo por el propietario Pedro Sarmiento Beceña. Se trata de una obra, de estilo ecléctico, que presenta varios volúmenes de diferentes alturas, con tejado de cerámica policromada «que le da un cierto matiz modernista», explicaron desde la asociación.

Añadieron que «las obras de reforma quedaron paralizadas, habiéndose retirado elementos significativos del edificio como azulejos de la fachada y parte del tejado».

Temas

Cangas de Onís