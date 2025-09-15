El elogio de la tradición avellanera de Infiesto hecho cartel

Enrique Carballeira, en el centro, con el alcalde de Piloña y los concejales de Obras, Cultura y la edil y teniente de alcalde.

E. C. Infiesto Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Piloña ha presentado este lunes el cartel anunciador del Festival de la Avellana y del Mercáu Tradicional de Mestres. En el acto estuvieron presentes el autor del cartel, el periodista y dibujante Enrique Carballeira; la teniente de alcalde, Patricia Ferrero; la concejal de Cultura, Azucena Iglesias; el concejal de Obras, Armando Gutiérrez, y el Alcalde, Iván Allende.

Además de presentar el cartel, se anunció que el viernes, 3 de octubre, pregonarán el festival el personal de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Piloña, y los Paisanos del Año serán Alicia Rivera Blanco y Javier Lavandera Cantora, que recogerán las distinciones en el mismo acto oficial previo al domingo de la Avellana.

Enrique Carballeira es desde hace décadas un fino cronista de los acontecimientos del oriente de Asturias en clave de humor con trasfondo. En el cartel de este año vuelve a demostrar su rara capacidad, como en las últimas cuatro ediciones, para diseñar una imagen divertida y a la par respetuosa con la tradición del festival.

El cartel, presentado hoy, de la quincuagésimocuarta edición del Festival de la Avellana de Infiesto. Kike Carballeira

El propio Carballeira comentó que «siempre preparo varios diseños y luego en el Ayuntamiento eligen». Y este año el equipo de Alcaldía se ha decantado, según explica el autor, por «una ilustración bastante tradicional en torno a una de las labores más representativas de la cosecha de la avellana. Es una imagen muy tradicional que todavía ahora, semanas antes del otoño, se puede ver en el concejo. Es la labor de «mesar» ablanes, utilizando los gabitos para doblar las cañas de l'ablanar«.

Con su característica bonhomía y su pasión por las tradiciones de la zona, Carballeira añadió que «simplemente quería aportar esa visión más tradicional del festival a través de esta labor que, aunque todavía se puede ver en algunos pueblos, cada vez cuesta más encontrar gente que la haga. Junto con la esbilla, es lo más característico de la recolección«.