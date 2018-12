Medio centenar de ajedrecistas en el primer torneo de Panes

Más de medio centenar de ajedrecistas se enfrentaron el pasado fin de semana en el primero Torneo de Ajedrez de Peñamellera, celebrado en el hotel Trespalacios de Panes. Los jugadores, 54 en total, llegaron desde diferentes puntos del Principado de Asturias, así como de Cantabria e incluso de Barcelona y el encuentro, organizado por el Club de Ajedrez de Peñamellera, estuvo arbitrado por Mario Menéndez Menéndez.

Tras un disputado torneo, que fue inaugurado por el alcalde de Peñamellera Baja, el popular José Manuel Fernández, el joven Alberto Martín Fuentes se impuso como vencedor absoluto. Tras él quedaron Iván Fernández Torre y Adrián González Laso. En la categoría Sub 1.800 el ganador fue Juan Antonio Gutiérrez Bolado; en Sub 1.600 venció Marta Abián López, y en Sub 1.400, Juan Miguel Crespo González. Finalmente, el mejor ajedrecista local fue Tomás Jesús Sánchez Pinto.

El torneo tuvo una gran acogida entre los jugadores, quienes aprovecharon el pincheo de clausura para reclamar otro en 2019.