«Picos no es Yellowstone ni Doñana», dicen los alcaldes a la propuesta de gestión de Lastra Coches en el entorno del Enol el pasado fin de semana. / ACEBAL En Cabrales y Peñamellera Baja creen que no toca ahora el debate, mientras que Cangas y Amieva instan al consejero a asumir su responsabilidad G. POMARADA Sábado, 23 febrero 2019, 00:12

A falta de recibir una explicación pormenorizada del propio consejero Fernando Lastra, su propuesta de aplicar a Picos el modelo de gestión de los Parques Nacionales de Estados Unidos no convence entre los alcaldes. Dos son las críticas más repetidas: lo extemporáneo de abrir el debate en los últimos meses de legislatura y lo que perciben como una intención del Principado de «eludir su responsabilidad». Para el regidor de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP), el debate prioritario no es el de la gestión, sino el de la necesidad de dotar al primer espacio protegido de España de recursos. «Hay que mejorar las infraestructuras, recuperar pastizal, dar servicios y hacer nuevas inversiones. Ese tiene que ser el debate», sostiene. Insta además al consejero de Medio Ambiente a «trabajar para mejorar la gestión» con los mecanismos actuales, algo que a su entender no está sucediendo por la «falta de voluntad del PSOE». Como ejemplo cita los ya habituales atascos en el acceso a los Lagos, que se repiten cada fin de semana fuera del plan de transporte «y siguen sin contratar a controladores».

También desde las filas populares, el primer edil de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, considera que la idea lanzada por Lastra de crear un servicio de gestión al estilo del estadounidense llega en un momento poco oportuno. «Estamos en un época en la que todo el mundo va un poco por libre, a las puertas de elecciones lo más fácil es que se quede en palabras», apunta. Recuerda además que desde el PP vienen reclamando una mayor implicación del Estado desde tiempo atrás. «Tendría que tener gestión desde el ministerio como antes, eso agiliza muchas cosas. La gestión de las tres comunidades autónomas no ha funcionado», sostiene.

Desde Cabrales, Francisco González (PP) respalda la tesis de que no es momento de abordar el debate. «Estamos en época electoral y todo lo que hablemos es demagogia. Quienes entren a partir de junio son los que tienen que sentarse a debatir», dice. Y entre los retos de la discusión sitúa la atención a las peculiaridades de Picos, entre ellas la presencia de población. «Es un Parque Nacional diferente a todos, no tiene nada que ver con Doñana. La gente aquí tenía que estar mimada y en su lugar está castigada», lamenta.

Los regidores insisten en atender primero las necesidades de la población del Parque

Más tajante se muestra el alcalde de Amieva, Félix Fernández (Foro), que afirma que la propuesta de Lastra «está profundamente equivocada». Su postura va encaminada a «implicar en la gestión a las administraciones locales y no lavarse las manos y esperar a que desde Madrid se arreglen los problemas. Se necesitan soluciones adaptadas a la problemática local y no una tabla rasa igual para nuestro Parque Nacional, para Timanfaya o para Yellowstone», sostiene. En Foro, explica, apuestan por seguir «el modelo europeo de parques naturales y nacionales», tomando como ejemplo a países «como Francia o Italia, que respetan la actividad humana dentro de sus territorios». Sin embargo en Asturias, zanja Fernández, «el Gobierno del PSOE ya demostró lo poco o nada que le importa el Parque; primero nombró un director a media jornada y ahora quiere eludir sus responsabilidades».

Los otros dos regidores de concejos con territorio en el espacio protegido, el socialista de Onís y el forista de Peñamellera Alta, declinaron valorar la propuesta de Lastra de explorar un modelo que, según el propio consejero, se ha demostrado «eficaz» en Estados Unidos. El Servicio de Parques de ese país cuenta con un director asistido por subdirectores y siete responsables regionales que se encargan de gestionar desde los programas al presupuesto.