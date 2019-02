Podemos e Izquierda Unida de Llanes se presentarán por separado a los comicios La formación morada estaba a favor de la confluencia, mientras que en IU toda la militancia optó por mantener su independencia G. POMARADA Viernes, 15 febrero 2019, 00:12

En Llanes no habrá confluencia entre Podemos e Izquierda Unida. A pesar de los intentos de la formación morada, el partido que coordina Priscila Alonso optó por unanimidad de sus miembros por una candidatura independiente para las próximas elecciones. El motivo, explica la secretaria de organización de IU Llanes, Begoña Collado, se encuentra en «experiencias anteriones» fuera del ámbito local. «La mayor parte de la militancia no está satisfecha con los resultados que dieron las coaliciones», explica. No obstante, esa decisión no impide llegar en un futuro a «otro tipo de acuerdos», apuntó.

Por su parte, desde Podemos dicen respetar la decisión de IU y agradecen la voluntad de «mantener abiertas las vías de comunicación entre ambas formaciones que puedan favorecer la adopción de acuerdos en futuros escenarios». La militancia de la formación morada sí votó a favor del acuerdo marco estatal que dio como resultado la coalición Unidos Podemos. Esa opción contó en el concejo con un 87,7% de los votos, «por lo que hemos querido cumplir con la voluntad de nuestros inscritos. Consideramos positiva la unidad de acción y, por tanto, la unidad de la izquierda llanisca ante los futuros comicios de 2019, en un panorama que se presenta altamente fragmentado», indican.

Desde el partido, que se presentará por primera vez en mayo a las municipales, reiteran además su «compromiso de trabajo participativo, que está resultando de sumo interés; y de construir, junto con la sociedad civil y organizada de nuestro concejo una candidatura que traspase el marco de Podemos y sea una referencia en una gestión eficiente, activa, transparente y cercana». Ese proyecto estará encabezado por Diego Ruiz de la Peña, que se impuso en las primarias con un 95,65% de los votos.

Por su parte, en IU la candidatura sigue definiéndose. Collado indica que dado lo reducido de su agrupación no está prevista la celebración de primarias. «Se perfila Priscila Alonso», adelanta la secretaria de organización, que recuerda que la decisión final se adoptará en las próximas semanas.