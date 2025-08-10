Rescates de montaña en Asturias: salvan a dos personas que se perdieron y evacúan a otra mujer que se lesionó el tobillo Ambas intervenciones se llevaron a cabo con menos de tres horas de diferencia en los concejos de Cangas de Onís y Cabrales

Efectivos del grupo de rescate de Bomberos de Asturias, a bordo de la aeronave medicalizada del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han rescatado a tres personas, dos mujeres y un varón, en dos intervenciones en Cangas de Onís y Cabrales.

En el caso de Cangas de Onís, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 10.22 horas de esta mañana. En la llamada se explico que eran dos personas, un varón y una mujer, que estaban haciendo la ruta de Vegarredonda a Fuente Prieta y se habían perdido. Los rescatadores movilizados localizaron a los afectados, que estaban ilesos, en la zona de Fuente Prieta y Collado Les Merines y los trasladaron hasta donde tenían su vehículo estacionado en Pandecarmen.

Los efectivos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base a las 11:47 horas.

La sala del 112 del SEPA informó a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los centros del 112 de Castilla y León y Cantabria.

Cabrales

En la intervención de Cabrales, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió a las 13 horas, un aviso de una central de llamadas de socorro en el que se indicó que una persona había sufrido una lesión en un tobillo, en la canal de Amuesa. De inmediato se movilizó al equipo de rescate, a bordo del helicóptero medicalizado.

Una vez en la zona, se atendió a la afectada, una mujer, a la que se le inmovilizó la extremidad lesionada y se izó a la aeronave mediante una operación de grúa. Ésta formaba parte de un grupo guiado y bajando de Cabrones a Bulnes sufrió la lesión. Fue evacuada al Hospital Comarcal de Arriondas.

Los rescatadores dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 15.42 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al SAMU y a los centros de coordinación de 112 de Castilla y León y Cantabria.