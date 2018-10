Un restaurante madrileño compra dos quesos Gamonéu por 4.000 euros Víctor Manuel levanta el Gamonéu del Puertu que le regaló el Ayuntamiento de Onís en agradecimiento por su pregón. / NEL ACEBAL VíctorManuel pregonó el Certamen en Benia de Onís | Los dos ejemplares ganadores, de Uberdón en la categoría del Puertu y dePriena en la del Valle, se fueron a la capital española LUCÍA RAMOS Domingo, 28 octubre 2018, 22:48

La de este domingo fue una jornada histórica en Benia de Onís. Su 39 edición del Certamen del Queso Gamonéu no solo contó con un pregonero de excepción, el cantante Víctor Manuel, y con una subasta de récord, al llevarse el restaurante madrileño Carlos Tartiere los dos ejemplares ganadores –Puertu y Valle– por 4.000 euros, también recibió a una visitante inesperada que quedará grabada en la memoria de todos los presentes. Y es que, pese a encontrarse a solo 220 metros de altitud y a que aún faltan casi dos meses para dar la bienvenida al invierno, la capital del concejo oniense amaneció teñida de blanco y la nieve, en grandes copos, no dejó de caer hasta primera hora de la tarde, ofreciendo una estampa que ni los más veteranos del certamen recordaban. «Nunca ví nevar en el certamen, y llevo vieniendo ya unos cuantos años», aseveraba Covadonga Fernández, todo un emblema en la majada de Gumartini.

Aunque la nevada restó asistencia al certamen, tal y como constataron los más de treinta queseros que se acercaron hasta el lugar y pusieron a la venta cerca de 2.500 kilos de producto, las ventas fueron ágiles. Como no podía ser de otra forma, destacaban los elaboradores de Gamonéu, con once puestos para la gama del Valle, que cotizó a entre 25 y 35 euros el kilo, y tres para la del Puertu, a un precio fijo de 40 euros.

Tras la valoración del jurado, fue el joven José Luis Alonso, de Uberdón, quien se proclamó vencedor en la categoría del Puertu, mientras Alberto Martínez, de Priena, hacía lo propio con la del Valle. El primero se mostraba exhultante, pues hace apenas dos semanas también se llevó el primer puesto en el certamen cangués y ayer vendió en apenas dos horas los 145 kilos que llevó. Eso sí, un destello de preocupación apagaba levemente su permanente sonrisa. «Estoy pensando en que cuando termine aquí tengo que subir a bajar las cabras, pues las tengo resguardadas en una cueva, pero no se esperaba esta nevada. Espero que el lobo no se haya atrevido a salir con este tiempo...», comentaba.

Alberto Martínez, por su parte, reconocía que en Valle el lobo no es un problema, pero sí los cambios en el tiempo, muy presentes este año. Y es que el clima afecta mucho a los animales y su leche, lo que, irremediablemente, llega al producto final. «Eso sí, al final salió bastante bueno», apostilló. No es de extrañar que, como coincidieron en señalar los elaboradores presentes, la demanda no deje de crecer.

Otro de los puntos fuertes de la jornada fue, sin duda, el memorable pregón que ofreció Víctor Manuel, en el que no faltaron las canciones ni las reivindicaciones. «Esti quesu ye un milagru», aseveró el de Mieres. «Solo puede producirse un queso tan extraordinario si detrás hay una cultura milenaria transmitida de generación en generación, con un trato exquisito al ganado y un esfuerzo continuado por hacer bien el trabajo», añadió, y se preguntó «¿qué seria de este medio natural si no fuese sostenido por el pastor a costa de calamidades, esfuerzos personales y, a veces, dificultades que plantea el propio parque?». El cantante reconoció que el turismo es positivo, pero animó a compatibilizarlo con la tradición de los pastores de la Montaña de Covadonga. «No piden la luna, solo cosas concretas que mejorarían su día a día», agregó, y continuó recordando que «son quienes suben cada día con sus animales a las majadas del puerto. Estas gentes son los más interesados en mantener ese equilibrio, ¿es tan difícil escucharles?», insistió.

Tras tantas emociones, llegó la hora de poner fin al certamen con la tradicional subasta, en la que participaron finalmente nueve establecimientos hosteleros de Asturias y Madrid. Finalmente, y tras una reñida disputa, fue el restaurante madrileño Carlos Tartiere el que se hizo con el botín por 4.000 euros. Un dinero que, como es habitual, se destinará a una buena causa. En esta ocasión, a salvar la vida de cientos de bebés a través de la ONG Unicef.