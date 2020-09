El turismo afronta el reto de «recuperar la confianza» tras el «daño» de la alerta naranja Los alojamientos registran pérdidas de hasta el 60% de las reservas. Desde Otea Llanes e Incatur piden ahora la promoción G. POMARADA CANGAS DE ONÍS. Jueves, 10 septiembre 2020, 00:03

Con el fin de la alerta naranja en los concejos de Llanes, Cangas de Onís, Ribadesella, Cabrales y Parres, anunciado este martes por el Principado tras dos semanas de aplicación, los problemas no terminan para el sector turístico del oriente. Críticos desde el inicio con la medida del Gobierno autonómico, se enfrentan ahora al reto de «recuperar la confianza» tras catorce días señalados como la zona crítica de Asturias.

«Septiembre está complicado, se necesita promoción y trasmitir mensajes positivos, al final es un tema de confianza», resume José Alberto Concha, portavoz de Otea Llanes. «El daño ya está hecho, nunca entendimos por qué se puso aquí una alerta naranja. Solo sirvió para alarmar en una fecha en la que ya se había ido la mayoría», apunta Saúl Pascual, presidente de la asociación de empresarios de los Picos de Europa (Incatur), integrada en la Mesa de Turismo de Fade.

Desde ambas entidades coinciden en que la alerta naranja trajo consigo una oleada de cancelaciones, concentrada en los momentos inmediatamente posteriores a la activación. «Hay establecimientos que perdieron hasta el 60% de las reservas, que ya eran pocas», evidencia Pascual. Concha indica que el reguero de anulaciones «fue una pasada al principio» y aún ahora las reservas continúan siendo «muy volátiles».

Con ese punto de partida, las expectativas de cara al otoño no son buenas en la comarca. «Septiembre debería ser la tercera pata de la tayuela, pero no va camino de serlo. Seguimos sin extranjeros y en octubre y noviembre a ver qué hace la gente», dice el portavoz de Otea Llanes. Las previsiones tampoco son halagüeñas para Incatur, si bien recuerdan que «también en julio eran malas». «Hay que promocionar y tratar de lanzar la campaña de otoño», sostiene Saúl Pascual. «Animo a la gente a que venga, estamos esperándoles con los brazos abiertos. Septiembre es el mes por excelencia para venir, porque ya no está nada masificado», afirma Concha.

Cumplido «con creces»

Desde el sector turístico siguen defendiendo además que, en su caso, han respetado todas las medidas de seguridad. «Los alojamientos cumplieron con creces y han sabido anticiparse, cosa que no ha hecho el Gobierno. Entendemos que hemos hecho nuestro trabajo», señala el presidente de Incatur. También el portavoz de Otea Llanes insiste en la misma apreciación: «Hemos estado siempre a lo que nos dicen. Asturias es un ejemplo para toda España». A pesar de que la alerta naranja ya está levantada al ser la situación «contenida», las autoridades sanitarias mantendrán una vigilancia durante las próximas semanas.