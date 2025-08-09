El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, Ángel Tejuca, con el líder nacional de su partido, Santiago Abascal.

Vox impugnará el reglamento de participación municipal de Cangas de Onís

El portavoz, Ángel Tejuca, advierte de que exigirá que «cualquier consecuencia pecuniaria para el Ayuntamiento por la anulación judicial de la compra del Cine Colón la abone el alcalde de su bolsillo»

O. V.

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:30

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, Ángel Tejuca, anunció esta mañana que impugnará en el juzgado ... el nuevo reglamento de participación municipal que ha aprobado el equipo de gobierno local, del PP, «porque coarta nuestra democrática labor de control como oposición». Explica Tejuca que el nuevo reglamento, «bajo la disculpa de ordenar los tiempos, reduce la posibilidad de intervenir a cinco minutos por pleno, o a tres mociones, o a diez preguntas 'breves y concisas', lo que genera indefensión en un grupo, el nuestro, que es el único que trata de ejercer el control al gobierno local».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  3. 3 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  4. 4 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  5. 5 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
  6. 6 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  7. 7 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  8. 8 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic
  9. 9

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  10. 10 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vox impugnará el reglamento de participación municipal de Cangas de Onís

Vox impugnará el reglamento de participación municipal de Cangas de Onís