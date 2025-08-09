Vox impugnará el reglamento de participación municipal de Cangas de Onís El portavoz, Ángel Tejuca, advierte de que exigirá que «cualquier consecuencia pecuniaria para el Ayuntamiento por la anulación judicial de la compra del Cine Colón la abone el alcalde de su bolsillo»

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, Ángel Tejuca, con el líder nacional de su partido, Santiago Abascal.

O. V. Sábado, 9 de agosto 2025, 18:30 Comenta Compartir

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, Ángel Tejuca, anunció esta mañana que impugnará en el juzgado ... el nuevo reglamento de participación municipal que ha aprobado el equipo de gobierno local, del PP, «porque coarta nuestra democrática labor de control como oposición». Explica Tejuca que el nuevo reglamento, «bajo la disculpa de ordenar los tiempos, reduce la posibilidad de intervenir a cinco minutos por pleno, o a tres mociones, o a diez preguntas 'breves y concisas', lo que genera indefensión en un grupo, el nuestro, que es el único que trata de ejercer el control al gobierno local».

Por ello, Vox de Cangas de Onís «impugnará el reglamento en el juzgado en septiembre, porque a Vox no se le puede amordazar», indicó Tejuca. El portavoz del partido de Santiago Abascal en Cangas de Onís recordó que «gracias a nuestra acción en el Ayuntamiento y ante la justicia, se ha llegado a que el juez dictase ya con firmeza la invalidación de la compra del Cine Colón, que el alcalde había aprobado por 869.500 euros cuando la valoración que aportaron los técnicos fue de 422.000 euros. Y ya emprendieron obras sin permiso de patrimonio, así que vamos a vigilar para que cualquier consecuencia pecuniaria que pueda tener la sentencia la abone el alcalde de su propio bolsillo».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión