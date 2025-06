La 'zona azul' se reactiva en Llanes: estas son las limitaciones en verano

J. M. P. Domingo, 29 de junio 2025, 23:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Llanes establece la denominada 'zona azul' de aparcamiento para la recién iniciada temporada estival, que será efectiva desde este próximo martes, 1 de julio, hasta el domingo 7 de septiembre, ambos inclusive. Se regularán las mismas calles del pasado año y se mantienen las tarifas, con la primera media hora de aparcamiento gratuita. El horario de aplicación es el siguiente: de 9 a 14 y de 16 a 20 horas.

Las vías en las que se instaurará la 'zona azul' en esas fechas, son las siguientes:

- Calle Pidal: Dirección entrada a la villa. Aparcamientos en lado izquierdo. Desde la rotonda y el número 22 al número 16 el aparcamiento es en batería, desde el número 14 al 10 el aparcamiento es en línea. Desde el número 10 hasta el cruce con c/ Cueto Bajo, c/ La Guía y c/ Las Barqueras, zona de carga y descarga de 8 a 15 horas (junto al edificio de Correos), por la tarde zona azul en línea.

- Calle Prolongación Las Barqueras: Zona semipeatonal. Aparcamientos en lado izquierdo, aparcamiento en línea junto edificio con negocios: peluquería Félix y Estanco n.º 2 (se excluye la plazoleta), aparcamiento en línea desde el número 1 hasta el cruce con la c/ Marqués de Canillejas.

- Calle José Enrique Rozas Guijarro: Aparcamiento en lado izquierdo. En batería desde el número 1 hasta el cruce con la C/ Colegio de la Encarnación. Existe una zona de carga y descarga a la altura del número 5, desde las 8:00 hasta las 15:00 horas, por la tarde zona azul.

- Calle Alfonso IX: Aparcamiento en lado izquierdo en línea. Frente a la oficina de la Policía Local, reserva de aparcamiento para vehículos oficiales.

- Calle Egido Gavito: Dirección salida de la villa. Aparcamiento en lado izquierdo en batería. Desde el número 3 al número 15.

- Calle Román Romano: Aparcamiento en lado derecho en línea desde el número 2 al número 4, igualmente aparcamiento en el lado izquierdo en batería en el número 1. Existencia de una zona de carga y descarga de 8:00 a 15:00 horas a la altura del número 6 (junto al supermercado El Día), por la tarde zona azul en línea. Aparcamiento en línea en el lado izquierdo desde el número 3 al 11.

- Calle Hermanas Franciscanas del Hospital: Aparcamiento en batería en lado derecho entre el número 2 y número 6, y aparcamiento en línea al lado izquierdo a la altura del número 4.

- Calle Veneranda Manzano: Aparcamiento en lado derecho en batería, desde el cruce de c/ Hermanas Franciscanas del Hospital hasta el cruce con la c/ Román Romano. Reserva de 2 plazas para minusválidos.

La primera media hora de estacionamiento es gratuita. Transcurrida, la tarifa irá en función de los siguientes tramos: de 0 a 24 minutos, 0.20 €; de 25 a 36 minutos, 0.30 €; de 37 a 48 minutos, 0.40 €; de 49 a 60 minutos, 0.50 €; de 61 a 72 minutos, 0.60 €; de 73 a 84 minutos, 0.70 €; de 85 a 96 minutos, 0.80 €; de 97 a 108 minutos, 0.90 €; de 109 a 120 minutos, 1.00 €.

La tarifa empieza a computarse desde el primer minuto del aparcamiento, y la tarifa por exceso del tiempo pagado según el ticket o por carecer de él, será de 4 euros. Esta cuota se añadirá a la tarifa ordinaria, no siendo reducible este importe.

