Peláez reprocha el «espíritu macarra» del PP en los órganos nacionales

El presidente del Principado, Adrián Barbón, acudirá este viernes a Barcelona para participar en la Conferencia de Presidencias con voluntad de acuerdo, pero el Gobierno regional es «pesimista» sobre el resultado de este encuentro de máximos dirigentes autonómicos con el presidente Pedro Sánchez a tenor del clima político que existe actualmente a nivel nacional.

El portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, lamenta que en todos los órganos de coordinación entre comunidades a los que ha asistido en calidad de consejero la actitud de las comunidades gobernadas por el PP ha sido de «bloqueo» y teme que, a juzgar por lo ocurrido en la reunión preparatoria de este encuentro de máximo nivel, esta vez vaya a ser más de lo mismo.

Se refiere el consejero a la amenaza de los populares con no acudir al órgano si no se incluían en el orden del día cuestiones como el problema de vivienda y la «inquiocupación», la inversión en infraestructuras para afrontar el «caos ferroviario» o medidas energéticas para evitar un nuevo apagón. También pidieron abordar la crisis migratoria y que las competencias en materia de fronteras sean exclusivamente del Estado (tras la transferencia de materias de migración a Cataluña), la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal, o el déficit de profesionales sanitarios y financiación de la dependencia. Además, pidieron abordar la inmediata actualización de las entregas a cuenta y la retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda y la financiación del primer ciclo de educación infantil. «Es una reunión que debería tener dos o tres puntos del orden del día para que sea ejecutiva, para que se pueda hablar, para que se pueda discutir. Sin embargo, el PP ha presentado ocho puntos y de ellos la mayor parte no son competencia de las comunidades autónomas. Forman parte de la agenda política de Génova», reprochó Peláez, quien recriminó el «espíritu macarra» que en su opinión están teniendo estas comunidades para que este tipo de encuentros «no sirvan para nada».

Consejo de Política Fiscal

«Yo espero y deseo que esta reunión sea constructiva, más que nada para poder sacar ideas positivas para Asturias, pero viendo la actitud del PP, soy pesimista», confesó el también consejero de Hacienda durante su participación en el encuentro con la redacción de EL COMERCIO celebrado en la mañana del miércoles en el Real Club Astur de Regatas. Peláez hizo repaso de la actitud de los dirigentes del PP en otros órganos, como las dos últimas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Una la abandonaron y a la otra ni entraron», recordó. «El PP está en una situación de bloqueo, de querer bloquear cualquier iniciativa. Pero si tú estás dinamitando los órganos de coordinación donde se están tomando decisiones importantes por seguir la estrategia partidista que te marcan desde Génova estás siendo un absoluto irresponsable con tus ciudadanos», recriminó.

Financiación autonómica

El manido debate sobre la financiación autonómica es uno de los numerosos puntos del orden del día de la maratoniana Conferencia de Presidentes convocada mañana viernes en Barcelona, aunque por el momento el Gobierno que preside Adrián Barbón sigue sin querer cuantificar la que, para esta región, podría ser una cifra óptima para cubrir las necesidades y garantizar los servicios públicos en igualdad de condiciones. «Voy a ser muy prudente porque si nosotros desveláramos con cuánto nos íbamos a conformar, iríamos con una mano atada atrás a esa negociación. Así que nosotros preferimos ser más prudentes que otros territorios y no desvelar la cantidad», se excusó el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez. Y es que, aunque el reparto inicial se pueda realizar en función de criterios objetivos como el del habitante ajustado, el también consejero de Hacienda reconoció que «luego siempre hay margen para una negociación política y si yo digo cantidades eso podría tener repercusión. Así que no voy a dar ninguna cantidad».

No obstante, se mostró confiado en que se pueda ir avanzando en un acuerdo entre comunidades en materia de financiación autonómica bajo la premisa común de que todos los territorios están «infrafinanciados», también Asturias.

Además, el consejero incidió en que para su Gobierno el Pacto de Santiago suscrito en 2021 con otras comunidades con posicionamientos similares, y que contiene las bases de la reforma en materia de financiación que defiende Asturias, «está plenamente vigente». «Nosotros no tememos que se rompa y si otras comunidades autónomas quieren romperlo, que sean ellas las que lo digan. Para nosotros está plenamente vigente», insistió.