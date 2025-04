IU acusa de «oscurantismo» al alcalde de Degaña, que no aclara si controlaba la actividad en la mina de Cerredo

Fueron dos horas de extrema tensión las que tuvieron lugar este miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Degaña, en el que los concejales de ... IU preguntaron al alcalde, el socialista Óscar Ancares, sobre la situación administrativa que mantenía la empresa Blue Solving con en el Consistorio. Todo ello con la intención de investigar a fondo el accidente ocurrido el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, que se cobró la vida de cinco personas.

De hecho, en un comunicado, el grupo municipal de IU expresó ya la semana pasada su compromiso claro y contundente en defensa de la investigación y la depuración de responsabilidades, tras el siniestro y pidieron al alcalde que «deje de guardar silencio».

Al pleno de hoy IU llevó una batería de 30 preguntas para el alcalde, pero éste se negó a contestar la mayoría de ellas. Al término del pleno, la concejala Sofía Barrero consideró insuficientes las explicaciones de Óscar Ancares sobre el accidente.

Sofía Barrero y Ángel Álvarez creen que el silencio del regidor, tras eludir responder a 29 preguntas sobre Blue Solving, es para «protegerse» porque «no hizo su trabajo».

Izquierda Unida denunció «el oscurantismo» del alcalde de Degaña. Pues ésta no es la primera vez que el grupo municipal de IU reclama al Ayuntamiento que aclare la situación administrativa de la compañía minera y, de hecho, ya con anterioridad al accidente se había reclamado información.

«Con cinco muertos encima de la mesa no podemos esperar tres meses a que el alcalde nos conteste unas preguntas que llevamos ya metiendo dos plenos», reprochaba la portavoz de IU, Sofía Barrero.

«Esto no se puede consentir»

En cualquier caso, IU Degaña insistirá en reclamar toda la información que obre en poder municipal sobre la actividad minera. «Dentro de tres meses vamos a hacerle las mismas preguntas y vamos a tener el mismo problema: no contesta», expresó el concejal Ángel Álvarez. Para lograr la máxima transparencia, han señalado ambos concejales, no se descarta ninguna vía, incluída la judicial. «Esto no se puede consentir. Lo que he visto hoy es una tomadura de pelo», criticó Sofía Barrero, para quien la falta de transparencia supone también una falta de sensibilidad no hacia su formación sino hacia las familias de los fallecidos. «Me siento verdaderamente mal y me da vergüenza tener este alcalde», dijo.

Para IU no existe ninguna justificación para que Óscar Ancares Valín no haya respondido a la batería de preguntas, ya que, han explicado Barrero y Álvarez, la petición de información se realizó con la suficiente antelación como para que pudiera despejar todas las cuestiones.

Para Sofía Barrero es incomprensible la actitud del regidor, más después de un accidente mortal como el registrado en la explotación siniestrada. «Yo no estaría tan tranquila después de lo que pasó en la mina de Cerredo. Hay que pensar un poquitín antes de hablar», concluyó.