«Preocupante repunte» del timo del 'tocomocho' en Asturias: los consejos de la Policía para evitarlo

P. Álvarez Gijón Miércoles, 25 de junio 2025, 09:37 Comenta Compartir

La Policía Nacional alerta de un «preocupante repunte» del conocido timo del 'tocomocho' en Asturias, una estafa «bien orquestada» cuyas principales víctimas son personas de de edad avanzada y vulnerables. Los delincuentes operan en grupo y simulan una situación creíble para conseguir que los afectados entreguen dinero o bienes de valor a cambio de un supuesto décimo de lotería premiado.

Este fraude, a pesar de ser tradicional, sigue siendo efectivo debido al factor sorpresa, la elaborada puesta en escena y la manipulación emocional. Los estafadores, organizados en pequeños grupos, suelen desplazarse a otras ciudades donde seleccionan previamente a sus víctimas, a menudo al salir de entidades bancarias.

¿Cómo funciona el timo del 'tocomocho'?

La estafa comienza con un individuo, conocido como «el tonto», que se acerca a la víctima fingiendo tener dificultades (como una discapacidad o problemas de idioma). Este estafador muestra un décimo de lotería o un cupón de la ONCE que, según él, ha sido premiado, pero alega no poder cobrarlo por diversas razones (falta de documentación, que no le importa el premio o urgencia para viajar).

En este punto, aparece un segundo implicado, quien simula ser un transeúnte o incluso un policía de paisano. Este cómplice muestra una lista falsa de premios donde figura el número del décimo, confirmando así su supuesta validez y un premio sustancial. La intervención de esta persona genera confianza y refuerza la credibilidad del engaño.

Entre ambos, convencen a la víctima para que adquiera el supuesto décimo por una cantidad de dinero muy inferior al premio anunciado. Se ofrecen incluso a acompañar a la víctima al banco para retirar el efectivo, o bien a su domicilio para que les entregue joyas u otros objetos de valor. Una vez entregado el dinero o los bienes, los estafadores desaparecen, dejando a la víctima con un décimo sin valor.

Recomendaciones de la Policía Nacional para evitar ser víctima del 'tocomocho'

► Desconfíe de las ofertas demasiado ventajosas: Los «chollos» en este tipo de situaciones no existen. Nadie regalará un décimo premiado por una cantidad insignificante sin motivo.

► Nunca entregue dinero en efectivo ni objetos de valor a desconocidos: Evite realizar cualquier transacción dudosa o apresurada, especialmente si implica entregar grandes sumas de dinero o bienes a personas que no conoce.

► Ante la duda, llame al 091: Si se encuentra en una situación similar o sospechosa, contacte de inmediato con la Policía Nacional. Su llamada puede prevenir que usted u otra persona sea víctima de una estafa.

► No caiga en el engaño. Ante la mínima sospecha, acuda a la Policía Nacional. La colaboración ciudadana es clave. Difunda este mensaje entre sus familiares, amigos y conocidos, especialmente las personas mayores, quienes son el blanco preferido de estos delincuentes.

Muchas estafas no se denuncian

Un factor preocupante es que muchas de estas estafas no se denuncian. Algunas víctimas sienten vergüenza por haber intentado aprovecharse de una supuesta persona desvalida, mientras que otras simplemente no quieren admitir que han sido engañadas. En ciertos casos, incluso modifican su relato, alegando haber sido hipnotizadas o drogadas.

La Policía Nacional hace un llamamiento a la importancia de denunciar cualquier hecho sospechoso. Es fundamental aportar todos los datos posibles: descripción de los autores, características del vehículo utilizado, acento, posibles testigos y, por supuesto, el décimo de lotería o cupón entregado. La colaboración ciudadana es clave para combatir estas prácticas delictivas.

¿Por qué se llama 'tocomocho'?

El nombre 'tocomocho' proviene de la frase recurrente que «el tonto» utiliza durante el engaño: «¿tocó mucho?», dando origen a la expresión que identifica este timo.