El Principado, a la cabeza en bilingüismo, número de ordenadores y ratios en las aulas Gráfico Los alumnos asturianos suponen solo un 1,7% de la población estudiante de toda España. Aún así, la región destaca en numerosos parámetros OLGA ESTEBAN GIJÓN. Lunes, 10 diciembre 2018, 02:30

La población escolar de Asturias tan solo supone el 1,7% del total del país. Nuestros 136.622 estudiantes de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Formación Profesional pueden ser, cuantitativamente hablando, muy poco al lado del casi 20% que suponen los alumnos andaluces. Pocos pero buenos, a juzgar por las últimas estadísticas del Ministerio de Educación. Porque destacan en varias cosas. A saber: en el desarrollo de experiencias que usan idiomas extranjeros como lengua de enseñanza, en la ratio de alumnos por profesor, en la de número de ordenadores por estudiante, en las tasas de abandono escolar temprano... Así se recoge en el último 'Datos y cifras', informe que el ministerio publica al inicio del curso, basándose en las cifras del año anterior.

Según esos datos, Asturias está a la cabeza del país en cuanto a alumnado que participa en esas experiencias del lenguaje. En la región hay más de 200 centros que se sumaron al plan bilingüe, aunque el ministerio no hace solo referencia a eso, sino también a otros programas de aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera. Con todo, más de la mitad de los estudiantes de Primaria, un 52,3% en concreto, participa en iniciativas de ese tipo.

Solo Castilla y León, con un 54%, está por encima. Quedamos en el 'ranking' lejísimos del 2,2% de la Comunidad Valenciana, por ejemplo; del 1,9% de La Rioja o del 7,7% de Ceuta. Incluso Madrid, pionera en las enseñanzas bilingües, está por debajo (43,8%). En cuanto a la Secundaria, el resultado es aún mejor. El porcentaje de participación en iniciativas que mejoran el nivel de los alumnos en una lengua extranjera (principalmente el inglés) es del 33,7%, el más alto de todo el país.

Más notas destacadas. Número medio de alumnos por ordenador en los centros públicos. En Asturias, la cifra es de 2,2, una de las más bajas del país. De hecho, solo nos superan Extremadura, País Vasco, Baleares y Galicia. Madrid, con cinco alumnos por ordenador, tiene la peor tasa. Otra ratio en la que salimos ganando: la de número de alumnos por profesor. En la comunidad, según las estadísticas del ministerio, hay 10,9 estudiantes por cada docente. Solo Galicia y Extremadura están en una situación mejor, aunque con poquísima diferencia (10,4 en Galicia y 10,6 en Extremadura). Madrid vuelve a tener las peores referencias, con 14 alumnos por docente.

Destaca también Asturias en su fidelidad a la red pública de enseñanza. En España, un 67,3% de los alumnos optan por esta opción, mientras que casi un 26% se decanta por la concertada y un 6,9% por la privada. En Asturias, en cambio, el 71,9% de los estudiantes acuden a centros públicos dependientes del Principado de Asturias; un 23% a colegios concertados y un 5% a privados. En el mapa del Estado, la comunidad más fiel a la pública es Melilla y la menos, el País Vasco, donde solo un 50,8% de los alumnos están en la red pública.

Con todos estos datos, Asturias consigue buena nota en una de las cuestiones más importantes que se analizan en las estadísticas: el abandono escolar temprano. Se refiere al porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de Educación Secundaria y no sigue ningún tipo de formación. Pues bien, en España ese porcentaje es del 18,3% y en lugares como Baleares y Melilla se supera el 26% y el 27% respectivamente. Por contra, Asturias logra un 14,8% de abandono, una de las mejoras tasas del país. Aunque en general nos queda mucho trabajo por delante porque la media de la Unión Europea es del 10,6% y hay países como Croacia, Eslovenia y Polonia que logran quedarse por debajo del 5%. Todas estas cuestiones forman parte de esta completa radiografía de la situación de la educación en España, analizada por comunidades, a principios de este curso. Una radiografía que viene a confirmar también, por ejemplo, que Asturias tiene un problema con la natalidad. España ha ganado en diez cursos un 12,7% de alumnos en las enseñanzas no universitarias entre 2007-2008 y 2017-2018. Pero no todas las comunidades van al mismo ritmo. Y Asturias está a la cola de ese 'ranking'.

Los 136.622 estudiantes que la región tenía matriculados el curso pasado suponen un 9% más que hace diez años. La cuarta comunidad por la cola en evolución. Solo Canarias, Castilla y León y Extremadura están en peor situación. Las dos últimas registran incluso pérdida de alumnado. Aunque no es tan grave la situación si tenemos en cuenta que en la década anterior (desde el curso 1997-98 hasta el 2007-2008), nuestra comunidad perdió nada menos que un 26% de alumnado. La peor cifra, con diferencia, de todo el Estado. En cuanto al número de estudiantes extranjeros matriculados en Asturias, suponen un 3,8% del total de estudiantes de la región. Solo Galicia y Extremadura tienen porcentajes más bajos. Y ¿en qué colegios estudian esos alumnos llegados de fuera de nuestras fronteras? Las estadísticas del ministerio lo dejan muy claro: en la red pública. El 80% de los alumnos extranjeros se matriculan en esos colegios, mientras que el 16,8% lo hace en los concertados y un escaso 3,2% está estudiando en los privados.