El Principado defiende que «las empresas con mujeres en los puestos de mando son más rentables»

«Las empresas con más mujeres en los puestos de mano son más rentables». La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, apuntaló las palabras con ... datos: «Los estudios indican que las empresas con mayor diversidad de género en sus equipos directivos tienen un 21% más de posibilidades de ser innovadoras». Y, aseguró, «sabemos que las empresas que apuestan por la igualdad tienen mejores resultados». Además, «también sabemos que la igualdad mejora la productividad, la innovación, la rentabilidad y la reputación de las empresas». En definitiva, «la igualdad es una palanca de cambio para construir una Asturias más justa, moderna y competitiva».

Las palabras de la vicepresidenta del Principado, y responsable de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfica, Igualdad y Turismo, llegaron en el acto de entrega de los distintivos de Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad, un sello creado en 2015 por el Principado y que ya están en poder de veinte empresas. En el Palacio de Porlier, acompañada por la directora general de Igualdad, María Jesús Álvarez, y con la presencia del presidente y la vicepresidenta de la Junta, Juan Cofiño y Celia Fernández, respectivamente, así como del consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, Llamedo fue la anfitriona de la entrega de unos sellos que concitaron la presencia de representantes políticos, sindicales y empresariales de la región.

Una cita, también, marcada por el accidente mortal de la mina de Cerredo el 31 de marzo. Ese día estaba prevista la entrega de estas distinciones, que fue suspendida sobre la marcha tras conocerse la muerte por explosión de grisú de cinco mineros. Los asistentes guardaron, en aquel momento, un minuto de silencio. Hoy, también el accidente de la mina ha trastocado el protocolo. Debería haber acudido Belarmina Díaz, como consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, a recoger el sello de Cogersa. Inmersa en la crisis que ha generado el accidente mortal, delegó la función en la viceconsejera de Medio Ambiente, Susana Madera. Un cargo al que llegó Madera tras ser jefa de gabinete de Gimena Llamedo.

Sonia López, Femxa «Nos permite retener y atraer talento»

La cita sirvió para que Femxa Formación haya renovado su sello, y para entregar los nuevos a Cogersa, al Centro Médico, a Seresco y a Ewala Services. Cuatro empresas de las veintiuno que presentaron sus propuestos para lograr la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad. Llamedo dijo de todas ellas que «estas compañías nos demuestran que la igualdad no es solo una cuestión de justicia social, sino también una decisión inteligente, pues son empresas con mayor capacidad de atraer talento».

Susana Madera, Cogersa «No es solo un reconocimiento: marca el camino a seguir»

Por su parte, María Jesús Álvarez, directora general de Igualdad, recordó que el distintivo fue creado en 2015, «con el objetivo de impulsar la igualdad en las empresas» y recordó que entre las empresas que este año han optado al reconocimiento, «las hay de todos los ámbitos, desde el transporte a la formación, pasando por la gestión, el asesoramiento a empresas, la informática o la sanidad». Destacó el trabajo realizado «por la comisión evaluadora» que tuvo que analizar la veintena de propuestas y que decidió «por unanimidad conceder a cuatro empresas esta marca». Puso el acento, también, en que entre las empresas con sello de igualdad las hay «con plantillas muy masculinizadas».

Mucho aún por avanzar

La primera en recibir el distintivo fue, precisamente, quien lo renovaba. Femxa. Por «los esfuerzos realizados en pro de la igualdad a lo largo de estos años», la empresa mantendrá el sello. Su portavoz, Sonia López, además de «agradecer la renovación de este distintivo», destacó que «nos permite retener y atraer talento femenino y masculino», puesto que «trabajamos día a día para establecer un espacio seguro para toda la plantilla». Recordó López que las mujeres «somos ya el 80% de la plantilla», una tasa casi igual a la presencia de ellas en los mandos directivos «es del 70%».

Entre los nuevos sellos, la primera en acercarse al atril tras recibir el premio fue la viceconsejera de Medio Ambiente, Susana Madera, como responsable política de Cogersa. Una empresa pública, dedicada a la gestión de residuos, que recibe el galardón, según la decisión de la comisión «por destacar de forma relevante y especialmente significativa en la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres».

Madera dejó clara que le hacía «muy feliz que esta sea mi primera intervención como viceconsejera de Medio Ambiente» y se mostró muy cómplice con quien, hasta su nombramiento, fue su jefa, Gimena Llamedo. «No solo es un honor, marca también el camino a seguir». Considera que «no hay mensaje más poderoso que unir igualdad y medio ambiente» y sentenció que «la igualdad de oportunidades no es una opción, es un principio fundamental que debe guiar todas nuestras actuaciones». El primer Plan de Igualdad de Cogersa se aprobó en 2020. «La presencia de mujeres se ha incrementado en más de un 2%». Ellas están «más representadas en los puestos de gestión».

Natalia González, Centro Médico «No solo es un logro, es un recordatorio de que nos queda mucho camino por recorrer»

Tras ella le tocó el turno a Jennifer Cuesta, como portavoz de Ewala, «una empresa dedicado al sector de las tecnologías y de la información, a servicios de ciberseguridad». Fue el suyo el discurso más personal, puesto que recordó que «anteriormente trabajaba en un sector en el que mis compañeros y yo solo éramos un número», por lo que «tras 15 años de carrera profesional, decidí poner un punto y aparte, puesto que no podía permitirme que mi familia pagar la presión a la que estaba sometida». Entonces apareció Ewala, «creada en 2021, ahora somos diez personas», y «de repente, me encontré con una empresa en la que podía hacer mi trabajo en horario flexible, que hay días que puedo trabajar desde casa...». Según destacó, «no se me ocurre un premio mejor para mi empresa que uno concedido por el cuidado a las personas».

Sandra Botas, Seresco «Dentro de un sector masculinizado, nosotros somos una rara excepción»

Desde el Centro Médico de Asturias, Natalia González, resaltó que «este reconocimiento no solo es un reflejo del compromiso de nuestra organización, sino también del esfuerzo colectivo y la determinación por construir un futuro mucho más igualitario». En un sector muy feminizado, como es el sanitario, aseguró que en el centro «se comparte la equidad» y cuenta con «una comisión de igualdad». En su opinión «este distintivo no solo es un logro, sino un recordatorio de que nos queda mucho camino por recorrer».

Jennifer Cuesta, Ewala «No podía permitir que mi familia pagar la presión a la que me sometía la empresa»

Y cerró el acto una empresa representativa de un sector en el que aún ellos son más que ellas. Seresco, que tiene como objeto la prestación «de cualquier tipo de servicio informático». Sandra Botas, que recogió el distintivo, recordó que «somos una compañía asturiana», doblemente «orgullosa porque no es habitual que nos den estos reconocimientos porque en un sector masculinizado, nosotros somos una rara excepción». Tiene claro ella que «queda mucho que hacer, pero es un camino que deja muchas alegrías». Como, por ejemplo, recibir el sello de Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad.