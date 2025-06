El Principado rechaza la propuesta de Binter para consolidar los vuelos a Canarias

Más de 3.100 nuevos viajeros cada mes desde enero. En concreto, 3.104 nuevos usuarios incrementaron la cifra de personas que han pasado por ... el aeropuerto de Asturias desde enero. La incorporación de las rutas estivales en mayo han permitido a la terminal regional cerrar el mes con 176.484 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 2% con respecto al año pasado. En los cinco primeros meses del año, han sido 763.030 los billetes vendidos, que se traduce en un incremento del 2,1%. Con estas cifras, el aeropuerto asturiano se consolida en el puesto 17 del ranking nacional, así como en la tercera posición en el norte.

En la cornisa, el liderazgo continúa en manos del aeropuerto de Bilbao, que superó ya los 2,6 millones usuarios en cinco meses, tras crecer un 4,1%. Le sigue el de Santiago de Compostela, con 1,2 millones de billetes vendidos hasta el 31 de mayo, y eso que bajó un 14,3%.

Por detrás de Asturias aparecen los aeropuertos de A Coruña, con 521.740 usuarios, un 5,5% más; Vigo, que creció un 20,4% y llegó a 427.922 viajeros. Finalmente, el aeropuerto de Cantabria figura con 406.234 usuarios, cifra que no solo le convierte en el farolillo rojo del norte, sino que supone una pérdida del 3,9%.

De lo ocurrido el mes pasado en Asturias, dice Aena que fue «el mejor mayo de la historia». En cuanto al volumen registrado en los cinco primeros meses, explica que el tirón llega de la mano del tráfico internacional, con un aumento del 7,5%. La cifra de viajeros de rutas nacionales también subió, aunque solo un 0,8%.

Sin ganador de los 1,5 millones por vuelos a Canarias

Unas cifras las de Aena que se conocen el mismo día en que se conoce el resultado del último concurso de promoción turística abierto por el Principado para consolidar los vuelos a Canarias hasta 2030. Sobre la mesa puso la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística del Principado (Recrea) 1,5 millones para la aerolínea que ofreciera vuelos regulares todo el año con Canarias. Se primaban las conexiones con el aeropuerto de Tenerife norte y Gran Canaria, las bases principales de Binter.

De hecho, la aerolínea canaria, que lleva en la región desde 2020, en plena pandemia, sin recibir ningún tipo de ayuda pública asturiana, fue la única que presentó una oferta al concurso abierto por el Principado. De acuerdo a las actas de la sesión, su oferta contó con el respaldo de la Comisión de Contratación, ya que ofrecía operar hasta 14 frecuencias semanales tanto en la temporada de verano (de final de marzo a final de octubre) como en la de invierno (desde final de octubre a final de marzo) con ambos aeropuertos, así como conectividad indirecta desde ambos con el resto del archipiélago. Y todo por 726.000 euros, por debajo del 1,5 millones ofertado.

Sin embargo, pese a que se le dieron tres días más de plazo al detectar fallos en la acreditación de la solvencia económica, la Comisión de Contratación acordó, finalmente, «excluir a Binter por no haber acreditado su capacidad y solvencia, puesto que no cabe subsanación de la documentación aportada en el primer acto de apertura y análisis del sobre 1, así como, no queda completamente acreditada la subcontratación al no aportar la documentación anteriormente mencionada». Por ese motivo, ya «dado que no existen más proposiciones», se votó «declarar desierto el procedimiento de licitación para la contratación del servicio de promoción turística de Asturias a través de su conectividad aérea con Canarias, por no existir ninguna proposición admisible».