Protesta de la escuela concertada en Gijón: «La educación no debe convertirse en un campo de batalla político» Docentes y las AMPA de la concertada dicen que su protesta «no es una cuestión de dinero, sino una cuestión de futuro»

Los docentes y las asociaciones de padres y madres de la escuela concertada no tienen dudas de que «la educación no debe convertirse en un campo de batalla político», ya que, el bienestar de los estudiantes «es lo único importante». Así lo afirmaron este martes un centenar de docentes, acompañados por los representantes de diversas AMPA de colegios concertados, quienes protestaron por una educación de calidad «para todos por igual», frente al Ayuntamiento de Gijón.

Una marea de camisetas naranja se hizo sentir hoy, de nuevo, para exigir una mejora de las condiciones laborales del profesorado, así como la defensa de la libertad de elección de centro por parte de los padres. También reiteran la necesidad de una equiparación salarial con los docentes de la pública, junto con la necesidad de reducir la carga burocrática y mejorar las ratios de alumnos en las aulas.

Según la presidenta del AMPA del Colegio Patronato de San José de Gijón, Rebeca Palacio, las familias de la concertada «estamos muy preocupadas por el futuro de nuestros hijos. No podemos permitir que los intereses políticos pongan en riesgo la pluralidad y la libre elección, porque la escuela concertada no es un privilegio, sino una necesidad para muchas familias», explicó la presidenta.

Añadió que «somos un modelo complementario a la educación pública, que ofrece una alternativa de calidad, y no podemos ponerlo en riesgo», dijo.

Para Rebeca Palacio, la escuela concertada no está pidiendo más que la pública, «sólo queremos lo mismo», indicó.

Eran decenas de docentes y padres que este martes aseguraban entre rimas y cantos «que la escuela concertada está agotada». Las razones de este agotamiento, según los docentes, tienen que ver, sobre todo, por el presupuesto «insuficiente» que no permite garantizar un funcionamiento óptimo de los centros. En concreto, los profesores exigen equidad en la distribución de los recursos de la escuela concertada respecto a la pública. «Algunos centros pueden acceder a material innovador y otros no. No podemos permitir que el lugar donde nace un niño determine sus oportunidades en la vida», dijo Rebeca Palacio.

Incluso, los docentes y los padres de la concertada van más allá y aseguran que muchos centros han desarrollado programas de inclusión, «pero sin financiación corren el riesgo de desaparecer», subrayó.

Por su parte, el portavoz y profesor en el colegio Las Dominicas de Gijón, Nacho González, explicó que «lo que queremos es que el Gobierno se siente a negociar con nosotros, que llevamos desde el 2009 sin que se revise el complemento autonómico», dijo.

«Están dilatando los plazos»

González, subrayó, además que «es necesario que nos mejoren nuestras condiciones salariales, porque además de todo el trabajo que tenemos en las aulas, también hacemos mucho trabajo desde casa».

De hecho, este docente asturiano afirma que la posibilidad de una huelga indefinida «no es algo lejos de la realidad» y que ello va a depender «de la actitud del Gobierno y su intención de negociar con nosotros», explicó.

Añadió que «por ahora lo único que estamos percibiendo por parte del Gobierno de Asturias, es que están dilatando los plazos y alargando todo lo posible una negociación, y eso, desde luego, no es positivo», indicó Nacho González.

La escuela concertada seguirá hacia delante con su calendario de concentraciones y movilizaciones hasta lograr una negociación «seria» con el Principado. De hecho, mañana tendrá lugar otra concentración en frente del Ayuntamiento de Oviedo, a partir de las 18 horas, para reiterar las reivindicaciones que los docentes y las asociaciones de padres y madres exigen.