La psicóloga Vanesa Fernández apunta a nueva directora de Igualdad de Asturias
La hasta ahora jefa de gabinete de la consejera de Salud es la opción más firme para sustituir a María Jesús Álvarez, que deja el puesto para incorporarse al Senado
Gijón
Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:58
Movimiento interno en el Gobierno de Asturias. Esta semana el pleno de orientación política formalizará la designación de María Jesús Álvarez como nueva senadora, ... lo que provocará que deje vacante el puesto de directora general de Igualdad. Quien se perfila para tomarle el relevo en un frente de importancia estratégica para el Gobierno de coalición es Vanesa Fernández García, la hasta ahora jefa de gabinete de la consejera de Salud, Concepción Saavedra.
Nacida en agosto de 1981 en Nava, es licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo, experta en Protección a la Infancia y tiene un máster en Malos Tratos y Violencia de Género y otro en Práctica Clínica en Salud Mental. Ha trabajado como psicóloga en diferentes empresas, y en 2019 se incorporó a la Consejería de Derechos Sociales como personal de gabinete, desempeñando sus funciones desde 2020 en la Consejería de Salud. Ha sido secretaria de Igualdad en la FSA y en la actual ejecutiva lo es de Bienestar Emocional.
