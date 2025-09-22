El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vanesa Fernández. José Vallina
Nombramiento en Asturias

La psicóloga Vanesa Fernández apunta a nueva directora de Igualdad de Asturias

La hasta ahora jefa de gabinete de la consejera de Salud es la opción más firme para sustituir a María Jesús Álvarez, que deja el puesto para incorporarse al Senado

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:58

Movimiento interno en el Gobierno de Asturias. Esta semana el pleno de orientación política formalizará la designación de María Jesús Álvarez como nueva senadora, ... lo que provocará que deje vacante el puesto de directora general de Igualdad. Quien se perfila para tomarle el relevo en un frente de importancia estratégica para el Gobierno de coalición es Vanesa Fernández García, la hasta ahora jefa de gabinete de la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

