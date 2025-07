El PSOE volvería a ganar las elecciones en Asturias, según el CIS autonómico

Ana Moriyón Gijón Martes, 1 de julio 2025, 16:52 Comenta Compartir

El PSOE volvería a ganar las elecciones autonómicas en Asturias una vez más, según la encuesta autonómica hecha pública este martes por el CIS. La ... formación que lidera Adrián Barbón sumó el 34,7% de los votos de la encuesta, frente al 22,7% que recibió el PP y el 6,7% de Vox, como tercera fuerza política. Adrián Barbón es, de hecho, el candidato mejor valorado (31,6% de los votos) cuando se pregunta por quién le gustaría que fuera el presidente de Asturias, frente a la opción del popular Álvaro Queipo (con 8,3%). En esta pregunta, otro 5,7% respondieron que les gustaría que presidiera Asturias «el candidato que elija el PP» y un 2,1% «el candidato que elija el PSOE», en ambos casos sin especificar. No obstante, cuando a los encuestados se les pregunta si les gustaría que hubiera un cambio de presidente en el Principado, el 47,8% responden que sí frente al 41,8% que dicen que no. El resto se reparte entre no sabe o no contesta.

Cuando se pregunta a los encuestados sobre por qué partido siente más simpatía en su comunidad, el 14,1% de los votos en un primera respuesta espontánea se los lleva el PSOE mientras que el PP se queda con un 6%. La mayoría (56,4%) responden que ninguno.

