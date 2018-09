«Con la llegada de los Reyes se me saltaron las lágrimas» 01:55 María Josefa Concheso, Concha Fernández, Manuela Concheso y Paula González. / NEL ACEBAL La cantante Teresa González se emocionó al escuchar 'La virxen de Covadonga', que ella misma había versionado | El Real Sitio congrega a numerosos turistas y curiosos, pese a las restricciones de tráfico de la Vuelta ÓSCAR PANDIELLO COVADONGA. Lunes, 10 septiembre 2018, 03:07

Victoriano García y María Teresa González, matrimonio afincado en Ribadesella, paseaban ayer por Covadonga un día después de la mediática visita real. 24 horas en las que el número de personalidades y seguridad descendió notablemente en pos de una mayor libertar para pasear por la basílica, el museo o la cueva. Para la pareja, ambos cantantes de tonada, la visita resultó especial por un detalle que para muchos posiblemente resultó inadvertido. Un detalle que, pese a seguir la visita por televisión, hizo que la emoción aflorara a muchos kilómetros de distancia del Real Sitio. «Con la llegada de los Reyes se me saltaban las lágrimas. Además de que me emociona mucho su presencia, a su llegada una banda de gaitas estaba tocando 'La virxen de Covadonga', que yo misma tengo grabada. Me llamaron mis primas muy emocionadas para comentarlo», explica la cantante frente al Museo de Covadonga.

A su juicio, el primer acto oficial de Leonor ha resultado muy positivo para toda la región, que se verá beneficiada por la difusión que aporta un acto de estas características. «Es muy bonito y emocionante por lo que significa. Esta chica está empezando y le deseo muchísima suerte, porque lo que sea bueno para ella lo será para nosotros. Todo acto como el de ayer dará muchísima proyección nacional e internacional», explica González.

Mayor división de opiniones suscitó la visita entre varias amigas procedentes de Pola de Laviana y Gijón. Mientras que para unas la visita fue «preciosa en todos los aspectos», para otras la llegada a Covadonga no fue más que «un acto para reafirmar y defender la monarquía en España». «A mí me gustó muchísimo, vi a una Infanta y a una Princesa muy dulces y atentas con la gente. A los Reyes los vi cumpliendo muy bien con el protocolo y con su papel institucional. Ver como les explicaban a las niñas todos los detalles del sitio y como se asombraban con Covadonga me emocionó mucho», explica Manuela Concheso.

De otra opinión son sus amigas Paula González y Concha Fernández, que lamentaron que el Día de Asturias en Covadonga contase con tantos impedimentos de acceso a causa de la visita real. «Modificaron todo el día de los asturianos en vez de integrarse en él. Además, me parece que coger el coche oficial para recorrer solo unos metros resultó muy frío para la gente que llevaba horas esperándolos», afirma Concha Fernández. En la misma línea se pronunció la lavianesa Paula González, que vio el Real Sitio «frío, con demasiado protocolo y afán por separar a la gente».

Turistas sobre dos ruedas

Los protagonistas de ayer en Covadonga, sin embargo, fueron los turistas que aprovecharon la Vuelta a España para acercarse a los lugares más emblemáticos de la zona. Es el caso de Alfredo y Mauricio Torres, padre e hijo de nacionalidad colombiana que decidieron poner rumbo a Covadonga desde Madrid a las 3 de la mañana. Después de algún contratiempo relacionado con la gasolina en plena madrugada, por la mañana alcanzaron Asturias. «Es hermoso, espectacular, veníamos flipando en la moto», resumen. En vez de a los Reyes, los Torres vinieron a rendir pleitesía a «Nairo Quintana, Rigoberto, Supermán López y todo el talento colombiano de la Vuelta».

Jaime Rubio y Ana Menéndez, por su parte, también subieron ayer a Covadonga en bicicleta. En su caso, aprovecharon el fin de semana para hacer un 'doblete' y así disfrutar de la visita real y de la Vuelta. «Somos de Oviedo y aprovechando el fin de semana libre vinimos. Pudimos darle la mano ayer a Sus Majestades y lo pasamos muy bien, aunque vimos demasiado protocolo. De una etapa tan intensa y mítica como la de hoy, poco hay que decir», afirma Rubio.