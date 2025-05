«No se puede hablar de récord de turismo rural en Asturias cuando tenemos cinco estancias al mes»

Las patronales de turismo rural lamentan que los bonos no estén listos para desestacionalizar

Las patronales asturianas del turismo rural están preocupadas. Los datos, tal y como adelantó EL COMERCIO, evidencia que tras llegar a tasas de récord en 2019 y convertirse, en el verano de 2020, el de la covid, en el destino favorito de España, los números se han estancado.

Por ello, todas –Federación Asturiana de Turismo Rural (Fastur), Clúster Rural, Alojamientos Rurales con Actividad (Arca) Y Casonas Asturianas– participaron en el grupo de trabajo creado por la vicepresidenta del Principado, también consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.

A Gimena Llamedo le han dicho todas, incluso Casonas Asturianas hasta su disolución, «que tenemos un problema», porque las cifras se han estancado. El estudio encargado por el Principado confirmó la sensación e indicó los problemas: la competencia de otras fórmulas, como las Viviendas Vacacionales (casas alquiladas por particulares), la falta de profesionalización del sector y de comercialización.

Una de las medidas para salir del bache fueron los bonos de turismo, dotados con 600.000 euros y creados para desestacionalizar. «Pues estamos en mayo y aún no han salido».

Así lo dijo la ya expresidenta de Casonas Asturianas, Noelia Esteban, pero lo confirma la vicepresidenta del Clúster Rural, Ana Soberón: «El sector tuvo que presentar alegaciones y si bien es verdad que nos han comunicado que las van a aceptar, igual si el diálogo fuera fluido nos hubiéramos ahorrado tiempo». Explica ella que «como en comercio, deberán abrir un proceso para que los alojamientos decidan si quieren participar y adherirse».

Conoce el retraso también Jaime García. Lo achaca él «al periodo de alegaciones» y apunta que «es mejor que no sea de manera precipitada y trabajarlos para después del verano». Eso no significa que ARCA no esté preocupada. «Claro que lo estamos y creemos que es necesario ampliar el análisis de la situación». Porque lo cierto es que «hay un estancamiento y las razones y soluciones nadie las tiene claras», apunta Ana Llano, desde Fastur. «Estoy convencida de que hay un cambio de modelo», afirma, y plantea «mejorar la frecuencia de las comunicaciones y un plan de renovación integral», apunta.