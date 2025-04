«Reducir el desperdicio alimentario es una prioridad para masymas»

PUBLIRREPORTAJE Jueves, 3 de abril 2025, 16:54 Compartir

La reciente Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario marca un punto de inflexión en la lucha contra el desperdicio de alimentos. Esta normativa obliga todos los agentes de la cadena alimentaria a elaborar planes de prevención. Sin embargo, Supermercados masymas ya aplica políticas efectivas para minimizarlo.

-La nueva ley marca un objetivo ambicioso de reducción del desperdicio alimentario. ¿Cómo valora masymas esta iniciativa?

-Valoramos muy positivamente la aprobación de esta ley. En masymas llevamos tiempo aplicando medidas que nos han permitido reducir significativamente nuestras mermas. La normativa refuerza la importancia de una gestión responsable y creemos que contribuirá a consolidar una cultura de aprovechamiento alimentario en toda la cadena.

-¿Cuáles son las principales acciones que masymas ha puesto en marcha para reducir el desperdicio?

-Uno de nuestros pilares es Planning Studio, una herramienta tecnológica que combina inteligencia artificial y estadística para prever la demanda de productos en cada tienda. Gracias a ella, podemos ajustar los pedidos a la demanda real, reduciendo mermas de forma significativa.

También fuimos la primera cadena de supermercados en España en colaborar con Too Good To Go, una plataforma que permite a los consumidores adquirir packs sorpresa a precios reducidos, con el excedente alimentario que sobra al final del día. Desde 2019, hemos salvado más de 170.000 packs.

-Además de estas iniciativas, ¿qué otras medidas aplican ya en sus supermercados?

-Contamos con el programa «Desperdicio Alimentos CERO», mediante el cual aplicamos un 25% de descuento a los productos con fecha de caducidad o consumo preferente próxima. Además, realizamos donaciones periódicas de excedentes a organizaciones benéficas desde nuestra Plataforma Logística Integral. En esta línea, pondremos en marcha el proyecto Donamas para mejorar la gestión de donaciones, estableciendo nuevas alianzas con asociaciones locales. Esta iniciativa nos permite asegurar que los excedentes lleguen a quienes más lo necesitan, cumpliendo con la jerarquía de prioridades establecida por la nueva ley.

-La ley también busca concienciar al consumidor. ¿Tiene masymas algún plan en esta línea?

-Próximamente lanzaremos una campaña de sensibilización con pautas y consejos para hacer la compra, diferenciar entre «fecha de caducidad» y «fecha de consumo preferente», talleres de aprovechamiento de la comida y otras acciones enfocadas a evitar que la comida termine en el cubo de basura.

- Supermercados masymas participa en el proyecto europeo SPRINT-Zero Food Waste. ¿En qué consiste?

-Este proyecto busca reducir el desperdicio de alimentos a través de herramientas tecnológicas y estrategias basadas en evidencia. En masymas estamos orgullosos de formar parte de esta iniciativa, que promueve un cambio de hábitos tanto en las empresas como en los hogares.

-Por último, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los consumidores?

-Que cada pequeño gesto cuenta. Desde planificar mejor las compras hasta aprovechar las sobras, todos podemos contribuir a reducir el desperdicio alimentario. En masymas seguiremos trabajando para facilitar a nuestros clientes opciones responsables y sostenibles.

