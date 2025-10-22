La reforma del IRPF sigue adelante pese al apoyo de PP y Foro a la enmienda de Vox

La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que defiende y tramita el Gobierno del Principado sigue adelante tras decaer ... la enmienda a la totalidad presentada por Vox, pese a que la iniciativa contó con el apoyo de PP y Foro. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, fue el encargado de defender esta reforma con la que el Gobierno regional busca avanzar en la llamada vía fiscal asturiana, dando pasos hacia un modelo «más justo y progresivo» y garantizando la suficiencia de recursos para el desarrollo de las políticas públicas.

En sede parlamentaria, el titular de Hacienda recordó que la propuesta del Ejecutivo supone incrementar un 10% —lo máximo que permite la ley— el mínimo personal y familiar exento, que no se modificaba desde 2015, y rebajar un punto el tipo que se aplica al primer tramo del impuesto, que pasa del 10% al 9%. Pero también, con aras de neutralizar cualquier beneficio para las rentas superiores a 55.000 euros, que apenas notarán cambios en su tributación con esta reforma, se aplica una subida en el cuarto tramo, que pasa del 18,5% al 19,20%. De esta forma, insisten desde el Principado, la rebaja se concentra en las clases medias y trabajadoras.

A su vez, se incrementa el tipo que se aplica a las rentas más altas, aquellas que superan los 175.000 euros, cuyo gravamen pasa del 25,5% al 26%. El debate parlamentario en torno a la enmienda a la totalidad sirvió, por un lado, para que las fuerzas de la derecha volvieran a manifestar su posición con respecto a la reforma del Gobierno regional (la consideran un parche), pero también para evidenciar que, aunque el Principado ha querido tramitarla de forma independiente a la negociación presupuestaria, estará muy presente en la negociación.

Los populares han pedido que, una vez superado el trámite de la enmienda a la totalidad, se tengan en cuenta sus enmiendas parciales como muestra de la voluntad real del Gobierno regional a sentarse a negociar con esta formación, mientras que Tomé también ha exigido estos días que se valoren sus propuestas en materia fiscal para, después, hablar del resto de los presupuestos.

Por su parte, el Gobierno regional aprovechó para poner en valor el impacto de la vía fiscal asturiana ya que, según las cifras provisionales relativas a la campaña de la Renta de 2024 , el sistema de deducciones autonómicas permitió un ahorro de 90 millones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Una cifra que supera ampliamente las previsiones iniciales. Concretamente, 107.010 declaraciones se beneficiarion de estas deducciones, lo que supone 19.157 más que en la campaña de 2023.

De estos 90 millones, 12 corresponden a las deducciones para gastos vitales de los jóvenes. También se ha incrementado con fuerza el impacto de la deducción por el cuidado de descendientes de hasta 25 años, que roza los 30 millones, lo que supone el doble desde que se puso en marcha en 2022. Otra de las deducciones que no ha cesado de generar ahorros fiscales a los contribuyentes asturianos es la consideración a efectos fiscales de familias numerosas de aquellas con dos hijos, que alcanza un impacto en términos recaudatorios de 16 millones y cuyos beneficiarios se habrían multiplicado por diez desde su puesta en marcha. Igualmente, el ahorro generado por los cambios introducidos en la deducción de vivienda habitual ha provocado que este casi se haya duplicado, con cerca de 20 millones. Mientras, la nueva deducción para los propietarios que pongan su vivienda en alquiler también tuvo una buena acogida en su primer año de vida al superar el millón de euros de impacto.