Adrián Barbón interviene en el Pleno junto a Gimena Llamedo y Guillermo Peláez. Mario Rojas

La reforma del IRPF sigue adelante pese al apoyo de PP y Foro a la enmienda de Vox

La vía fiscal asturiana supera las previsiones y genera un ahorro de 90 millones en 2024

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:33

Comenta

La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que defiende y tramita el Gobierno del Principado sigue adelante tras decaer ... la enmienda a la totalidad presentada por Vox, pese a que la iniciativa contó con el apoyo de PP y Foro. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, fue el encargado de defender esta reforma con la que el Gobierno regional busca avanzar en la llamada vía fiscal asturiana, dando pasos hacia un modelo «más justo y progresivo» y garantizando la suficiencia de recursos para el desarrollo de las políticas públicas.

