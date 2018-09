«No respeta tu espacio físico», dicen las alumnas del profesor de Psicología Tres de las jóvenes que testificaron contra el profesor. / HUGO ÁLVAREZ Las chicas que declararon ante al instructor del expediente refirieron «acercamientos, abrazos y hasta un beso en la frente» a una compañera LAURA MAYORDOMO OVIEDO. Jueves, 13 septiembre 2018, 02:54

El profesor del Departamento de Psicología al que la Universidad de Oviedo ha suspendido de sus funciones durante seis meses no solo se extralimitaba con sus alumnas con comentarios sexistas y vejatorios sino que era habitual que tampoco respetara «nuestro espacio físico». Así lo refirieron al instructor del expediente varias de ellas. En sus declaraciones, relataron haber presenciado o sufrido directamente contactos físicos que consideran del todo «inadecuados». Como que las abrazara, las agarrara por el brazo o por el hombro, las llevara asidas por la cintura o las cogiera por la espalda. En una ocasión, también vieron cómo daba un beso en la frente «sin venir a cuento» a una compañera de clase. «Una alumna, incluso, manifiesta haber sido víctima de un tocamiento en el culo», dice la Asamblea Abierta de Estudiantes de Psicología y Logopedia de la Universidad de Oviedo, que ha convocado para esta tarde una protesta en la plaza Feijoo. Comenzará a las 18.30 horas y con ella pretenden poner el foco y denunciar los comportamientos machistas dentro de la institución académica. Porque, afirman, lo que ha venido sucediendo «durante años» en Psicología «no es una excepción». «No vamos a tolerar más que se nos cosifique, humille, veje, denigre o acose por el simple hecho de ser mujeres», subrayan las promotoras de la concentración de esta tarde.

Al mismo tiempo, instan a que cunda el ejemplo. Quieren animar «a todas aquellas estudiantes que se encuentren en situaciones similares para que no tengan miedo y se atrevan a denunciar». Ellas lamentan que su caso haya tardado tanto tiempo en salir a la luz y en tener respuesta. En parte «porque no sabíamos muy bien a quién dirigirnos». Critican precisamente que las quejas que elevaron al decanato de la facultad en los cursos 2014-2015 y 2015-2016 no tuvieran respuesta cuando «todo el mundo ahí sabía lo que estaba pasando». No fue hasta febrero de este año, cuando trasladaron su denuncia al Rectorado cuando se sintieron realmente escuchadas. Tras varios meses de investigación, el pasado agosto conocían la resolución: el profesor -hoy catedrático- era suspendido temporalmente de sus funciones por cometer «una infracción grave y continuada de falta de consideración» con sus alumnas.

Pese a que la sanción debía empezar a aplicarse el pasado día 1, ayer, primer día del curso, el mencionado profesor fue visto en la facultad. «No entiendo que digan que lo van a suspender y luego venga a clase. Me parece una falta de respeto», dijo una de las alumnas afectadas.