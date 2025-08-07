Importantes retenciones en la autopista 'Y' por un accidente
Al menos dos vehículos han chocado antes de la salida al área de servicio de Montico
Jueves, 7 de agosto 2025, 15:21
Un accidente de tráfico está causando importantes retenciones en la autopista 'Y', a la altura del nudo de Serín, en el ramal que va en dirección Avilés.
En el suceso se han visto afectados al menos dos vehículos, que han chocado antes de la salida del área de servicio de Montico. La Guardia Civil está regulando el tráfico y los dos vehículos afectados están en el arcén.
En actualización
