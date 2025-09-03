El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Área de gestión de citas del centro de salud Puerta la Villa de Gijón. Arnaldo García

Radiografía a la salud de los asturianos: el 68% declara tener algún tipo de enfermedad crónica

Los pacientes acuden a su médico de Familia una media de 1,48 veces al mes, una cifra que sólo se ve superada por los riojanos en todo el país

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:19

Más de la mitad de los asturianos considera que su salud es buena, pero casi uno de cada cuatro la valora como regular. Una percepción ... que se encuentra, más allá de estos dos datos, entre las peores del país, según se desprende de la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Sanidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  5. 5 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  6. 6

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  7. 7 El fuego devora una nave agrícola en Gozón y afecta a dos coches y una vivienda en Siero
  8. 8 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  9. 9

    El Principado de Asturias impulsa cuatro proyectos de energía eólica con una ayuda de 48 millones de euros
  10. 10

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Radiografía a la salud de los asturianos: el 68% declara tener algún tipo de enfermedad crónica

Radiografía a la salud de los asturianos: el 68% declara tener algún tipo de enfermedad crónica