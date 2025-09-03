Radiografía a la salud de los asturianos: el 68% declara tener algún tipo de enfermedad crónica

Más de la mitad de los asturianos considera que su salud es buena, pero casi uno de cada cuatro la valora como regular. Una percepción ... que se encuentra, más allá de estos dos datos, entre las peores del país, según se desprende de la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Sanidad.

Una radiografía del estado de salud de los españoles que, en el caso de Asturias, muestra una comunidad autonóma en la que 621.600 personas declaran padecer alguna enfermedad crónica de larga duración. Esto es, el 68% de la población mayor de 15 años. Yendo más al detalle, la encuesta revela, por ejemplo, que en el Principado hay 186.200 personas con artrosis; 246.300 conviven con el dolor de espalda; 173.800 tienen la tensión alta; 184.000 presentan unos niveles elevados de colesterol; 162.800 sufren migrañas regularmente; 113.500 arrastran problemas de depresión; y 97.700 pasa por episodios de ansiedad.

En el informe elaborado entre el INE y el Ministerio de Sanidad –que se circunscribe a 2023, aunque sus conclusiones no se han dado a conocer hasta este año–, se reseñan además 6.700 ictus; 13.900 anginas de pecho; 12.100 casos de alzheimer y otras demencias; 40.500 pacientes con problemas de riñón; 11.400 diagnósticos de tumores malignos; y nada menos que 128.000 personas con alergias y 140.000 con varices. Incluso se aportan datos sobre el número de asturianos que usan gafas o lentillas –el 61% de la población mayor de 15 años– o necesitan audífonos –en este caso, poco más del 2%– por sus dificultades para oir.

El de los problemas de audición es uno de los muchos datos documentados que muestran la huella profunda del envejecimiento demográfico de Asturias en esta minuciosa historia clínica de la región. Que 54.600 personas padezcan cataratas o que casi un 10% de la población aseguren tener mala salud –porcentaje integrado principalmente por mayores de 65 años– ayudan a vislumbrar los desafíos asistenciales de la sanidad pública asturiana.

Otro dato más: entre los mayores de 55 años, hay 58.600 personas que refieren alguna dificultad para realizar tareas cotidianas y 19.700 aseguran tener muchos problemas para afrontar su día a día con normalidad. Por no hablar de las casi 48.000 que ven afectada su capacidad para moverse. Si se analiza el grado de dolor que soportan los asturianos, las cifras son considerables, porque sólo un tercio de la población mayor de 15 años dice no haber sentido ningún padecimiento en el último mes. Por tanto, hay dos tercios que sí han pasado dolor: el 16% leve, el 15% moderado y el 7,3% en un grado que califican de severo o incluso extremo.

En cuanto a la severidad de los cuadros depresivos, en los que el Principado suele liderar las estadísticas, la encuesta nacional de salud contabiliza 32.000 pacientes con sintomatología moderadamente grave; 17.600 graves; y 56.700 con clínica moderada. También se aportan datos sobre la población infantil que revelan que, en Asturias, hay 4.400 niños con trastorno de conducta y 1.900 han recibido un diagnóstico de trastorno mental. Cifras que suponen el 4,3% y el 1,8%, respectivamente, del total de menores de 14 años que viven en la región.

Con todo, los asturianos acuden a su médico de Familia una media de 1,48 veces al mes –sólo La Rioja arroja un valor superior–; el 27% señala que han transcurrido menos de cuatro semanas desde su anterior consulta con un facultativo; y, en cuestión de doce meses, 708.100 pacientes precisaron analíticas, tantas como las que se han registrado en las comunidades autónomas de Navarra y Cantabria juntas. En cuanto a las pruebas diagnósticas, en el año objeto de estudio por el INE y el Ministerio de Sanidad, se realizaron 187.100 radiografías en Asturias; fueron necesarias 144.600 ecografías –un valor muy por encima de comunidades pluriprovinciales como Extremadura–; hubo 73.600 pacientes que se sometieron a una resonancia magnética; y 70.400 tuvieron que hacerse un TAC o un escáner, el doble que en la vecina Cantabria, según la encuesta nacional de salud.