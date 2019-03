Sánchez: «La marcha feminista es la España de hoy. La de Colón, la del ayer» Imagen de una abarrotada plaza de El Humedal donde concluyó la manifestación que el feminismo asturiano organizó en Gijón el pasado viernes. / ARNALDO GARCÍA «Qué hay más progresista que decir a las madres que con el PP tendrán un empleo para decidir si siguen con el embarazo», pregunta Casado A. A. MADRID. Domingo, 10 marzo 2019, 03:07

Tras mantenerse en un segundo plano durante el 8M, el presidente del Gobierno regresó ayer a la primera línea política con un mensaje claramente feminista. No será el último. Desde que llegó a la Moncloa Pedro Sánchez ha hecho bandera de la igualdad de género, una causa que abraza por convicción, pero también porque la mujer supone más de la mitad del electorado. Es por esto último, sostuvo el jefe del Ejecutivo en un acto del PSOE en Valladolid, que la España que salió a manifestarse a las calles de todas las ciudades representa «el hoy y el mañana del país», una imagen que contrapuso al ayer que simbolizó la manifestación en la madrileña Plaza de Colón que convocaron PP, Ciudadanos y Vox el pasado 11 de febrero.

Sánchez no escatimó críticas a sus adversarios políticos en el centro derecha, los mismos que han asegurado que no pactarán con él tras el 28-A bajo ningún concepto. Del PP, el presidente del Gobierno aseguró que «nunca ha creído en la igualdad», algo que se de muestra, añadió, en su negativa a participar en la gran manifestación del Día de la Mujer que se celebró en Madrid. Hacia Ciudadanos no tuvo mejores palabras. «Dicen que defienden un feminismo liberal, ¿acaso la igualdad tiene adjetivos? Pues el feminismo tampoco», espetó a la formación de Albert Rivera.

Sánchez no fue el único dirigente político que se refirió a las multitudinarias marchas del viernes. Y es que el feminismo se ha convierto en un arma política cuando apenas falta mes y medio para la celebración de las generales. Así, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, reprochó al Gobierno que usara la conmemoración para denigrar a los populares. «El PSOE utiliza los ministerios, con Calvo y Begoña (Gómez, la mujer de Pedro Sánchez) dando saltitos, para atacar al PP», denunció la dirigente de la formación conservadora. Rivera, por su parte, acusó a los dirigentes socialistas de caer en el sectarismo.

Familia e Igualdad

Nose hizo mención expresa al aborto, pero en la Convención de Familia e Igualdad del PP que se celebró ayer en Cartagena la interrupción de la gestación estuvo muy presente. Casado avanzó que, en caso de llegar a la Presidencia del Gobierno tras las generales del 28 de abril, promoverá una ley de maternidad. La norma, desgranó, protegerá a las mujeres embarazadas, especialmente a las menores de edad y futuras madres en riesgo de exclusión. También se pondrá en marcha un servicio de atención inmediata para las madres en periodo de gestación y se garantizará la confidencialidad de aquellas que opten por dar a sus recién nacidos en adopción.

Por último, el líder del PP se comprometió a que su Gobierno favorecerá el acceso a la vivienda a las madres, favorecerá su conciliación familiar y erradicará las desigualdades laborales.

«¿Qué hay más progresista que, sin decir a las madres lo que tienen que hacer, el PP les dice que va a tener un empleo para que decida libremente seguir adelante con el embarazo?», justificó Casado. Incómodo con la convocatoria de huelga y movilizaciones de los colectivos feministas, el PP ha tratado de reivindicar así su trayectoria en materia igualdad bajo el lema «No hablamos por ti, hacemos para ti».