«Un ciberataque en una empresa puede provocar la pérdida de reputación» Luis Hidalgo, ayer, durante su ponencia en la Pola. / PABLO NOSTI El experto del Incibe Luis Hidalgo alerta del crecimiento de este tipo de incidentes durante las II Jornadas de Ciberseguridad de Siero LYDIA IS POLA DE SIERO. Martes, 20 noviembre 2018, 00:20

«Un incidente de ciberseguridad en una empresa puede provocar la pérdida de reputación porque lleva aparejado el daño de la imagen, la pérdida de clientes, la disminución de oportunidades de negocio y el deterioro del clima laboral». Luis Hidalgo no se anduvo ayer con rodeos. El responsable de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) fue el encargado de abrir las ponencias de las II Jornadas de Ciberseguridad que organiza esta semana en el Auditorio de la Pola el Ayuntamiento de Siero y habló sobre la forma de proteger las empresas. «Todavía hay gente que no tiene claro si la ciberseguridad es una inversión o un gasto», apuntó.

Para aclarar dudas, tiró de datos. «En los dos últimos años se han producido más de doscientos ataques relevantes en el mundo», señaló el experto, que añadió que «la sociedad evoluciona y la forma de delinquir ha cambiado radicalmente, del caco común que protagoniza hurtos y robos, hemos pasado al ciberdelincuente, que puede causar pérdidas millonarias».

Como ejemplos, recordó los ataques recientes a la cadena hotelera de Donald Trump, la amenaza de la publicación de la película de Disney 'Piratas del Caribe 5' o el medio millón de marcapasos vulnerables en Estados Unidos y que tuvieron que ser reprogramados. «En España, desde INCIBE gestionamos 123.064 incidentes el pasado año, pero hay más y la cifra crece exponencialmente año tras año», advirtió.

Por ello, Hidalgo hizo hincapié en la importancia de que todas las empresas estén protegidas, recordó que «todos los dispositivos son vulnerables» y añadió que «el primer paso es conocer los riesgos que pueden afectar a la empresa». En este sentido, detalló las herramientas gratuitas que ofrece el Incibe, entre ellas una aplicación que permite el autodiagnóstico del riesgo con un cuestionario de cinco minutos.

Por otro lado, el experto detalló el denominado 'metro de la ciberseguridad', con diez paradas: tener instaladas todas las actualizaciones, no utilizar las redes wifi públicas para transacciones, usar contraseñas fuertes y cambiarlas con frecuencia, descargar aplicaciones desde sitios seguros, cambiar la contraseña de la red wifi particular, proteger la privacidad en redes sociales, realizar copias de seguridad y guardarlas fuera de la oficina, no compartir los dispositivos con otros usuarios, tener un antivirus instalado y utilizar el sentido común.